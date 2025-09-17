Назвала російськомовних дітей "другосортними": блогерка зі Львова потрапила у скандал (фото)

Львівська блогерка Катерина Луцишин спричинила широкий резонанс у соцмережах через свої висловлювання щодо виховання російськомовних дітей. Вона заявила, що її діти ніколи не вивчатимуть російську мову, а дітей, яких виховують російськомовні батьки, вважає "другосортними".

Related video

За інформацією з особистої сторінки Катерини в Threads, вона зазначила, що її діти досконало володіють українською та вивчають англійську. Водночас, на її думку, російськомовні діти сприймаються її дітьми як вороги та не викликають бажання дружити чи комунікувати. Блогерка підкреслила, що вважає таких дітей "другосортними" через вибір їхніх батьків і закликала до усвідомленого ставлення до мовного виховання.

"Мої діти ніколи не будуть знати росіянського. Знають досконало українську, вивчають англійську. А російськомовних дітей сприймають, як ворогів. Вони не хочуть з ними дружити, комунікувати. Їх лякає язик терористів. Розділяю їхню думку. Щиро не розумію, для якого суспільства батьки вирощують таких. Свідомо роблячи своїх дітей — другосортними. Ну ок. Ваш вибір. Вигрібайте тоді", — йдеться в дописі.

Публікація Катерини Луцишин в Threads Фото: Скриншот

Реакція коментаторів на пост Катерини Луцишиної

Публікація швидко набула резонансу, і більшість коментаторів не підтримали позицію Львів’янки. Серед критичних відгуків звучали думки, що дітей "не вирощують", а "ростять", і що мова не є показником ставлення до країни чи культури. Дехто зазначав, що знання російської мови може бути перевагою для розуміння ворога та ефективного протистояння у майбутньому.

Зокрема, один із коментаторів зазначив: "Дітей не вирощують. Вирощують картоплю. Дітей ростять. Я з Луганська, і моя дитина знає добре англійську, російську, українську та іспанську. Ми ніколи не ділили людей по мові. Справжня росія — всередині вас. Це печерність, бажання лізти в чужі справи і керувати чужим життям".

Коментарі під публікацією Катерини Луцишин в Threads Фото: Скриншот Коментарі під публікацією Катерини Луцишин в Threads Фото: Скриншот

Інший користувач написав: "Хто там казав, що нацизм в Україні — це вигадка російської пропаганди? Ось вам приклад: жінка ділить людей на сорти за мовною ознакою".

Ще один коментатор підкреслив ризики такого підходу: "Не маю нічого проти ні російськомовних українців, ні українськомовних. Але те, що пише ця пані і що вона несе в маси та своїм дітям — повний треш. Я думаю, коли закінчиться війна, може статися так, що російськомовний чоловік, який бачив пекло на фронті, відреагує агресивно на таку "патріотку", бо воював, а вона — на мовному фронті".

Коментарі під публікацією Катерини Луцишин в Threads Фото: Скриншот Сторіз Катерини Луцишин в Instagram Фото: Скриншот

Інший користувач висловив аргумент на користь знання російської мови: "Вважайте мене ідіотом, але я щиро переконаний, що знати мову свого екзистенційного ворога — перевага, а не ознака "другосортності". Набагато важче буде розуміти і аналізувати ворога, не знаючи його мови та культури. Тому я за те, щоб люди знали російську, і діти її знали, щоб у майбутньому ефективно протистояти росіянам".

На останній коментар Катерина Луцишин відповіла, що не бачить жодної переваги у знанні російської мови. Пізніше, у відповідь на шквал критики, вона пояснила у сторіз в Instagram, що не називала російськомовних дітей другосортними, а критикувала саме батьків за вибір мови виховання, наголошуючи, що відповідальність за це лежить на них, оскільки діти не мають права вибору, і нагадала про те, що війна триває вже четвертий рік.

Нагадаємо, що 14 липня українська блогерка Олена Мандзюк оголосила про створення серед своїх підписників так званого "токсичного ком’юніті". Вона зізналася, що її діти можуть застосувати фізичну силу до інших дітей через спілкування "мовою терористів", маючи на увазі російську.

Згодом проти блогерки Олени Мандзюк відкрили кримінальну справу через її слова про побиття дітей за російську мову. Правоохоронці розпочали досудове розслідування після звернення депутата Олексія Гончаренка про розпалювання ворожнечі за мовною ознакою.