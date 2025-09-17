Назвала русскоязычных детей "второсортными": блогер из Львова попала в скандал (фото)

Львовский блогер Екатерина Луцишин вызвала широкий резонанс в соцсетях из-за своих высказываний относительно воспитания русскоязычных детей. Она заявила, что ее дети никогда не будут изучать русский язык, а детей, которых воспитывают русскоязычные родители, считает "второсортными".

По информации с личной страницы Екатерины в Threads, она отметила, что ее дети в совершенстве владеют украинским и изучают английский. В то же время, по ее мнению, русскоязычные дети воспринимаются ее детьми как враги и не вызывают желания дружить или коммуницировать. Блогер подчеркнула, что считает таких детей "второсортными" из-за выбора их родителей и призвала к осознанному отношению к языковому воспитанию.

"Мои дети никогда не будут знать русского. Знают в совершенстве украинский, изучают английский. А русскоязычных детей воспринимают, как врагов. Они не хотят с ними дружить, коммуницировать, их пугает язык террористов. Я разделяю их мнение. Искренне не понимаю, для какого общества родители выращивают таких. Сознательно делая своих детей — второсортными. Ну ладно. Ваш выбор. выгребайте тогда", — говорится в заметке.

Публикация Екатерины Луцишин в Threads

Реакция комментаторов на пост Екатерины Луцишиной

Публикация быстро получила резонанс, и большинство комментаторов не поддержали позицию львовянки. Среди критических отзывов звучали мнения, что детей "не выращивают", а "растят", и что язык не является показателем отношения к стране или культуре. Некоторые отмечали, что знание русского языка может быть преимуществом для понимания врага и эффективного противостояния в будущем.

В частности, один из комментаторов отметил: "Детей не выращивают. Выращивают картофель. Детей растят. Я из Луганска, и мой ребенок знает хорошо английский, русский, украинский и испанский. Мы никогда не делили людей по языку. Настоящая русская — внутри вас. Это пещерность, желание лезть в чужие дела и управлять чужой жизнью".

Комментарии под публикацией Екатерины Луцишин в Threads

Другой пользователь написал: "Кто там говорил, что нацизм в Украине — это выдумка российской пропаганды? Вот вам пример: женщина делит людей на сорта по языковому признаку".

Еще один комментатор подчеркнул риски такого подхода: "Не имею ничего против ни русскоязычных украинцев, ни украиноязычных. Но то, что пишет эта дама и что она несет в массы и своим детям — полный трэш. Я думаю, когда закончится война, может случиться так, что русскоязычный человек, который видел ад на фронте, отреагирует агрессивно на такую "патриотку", потому что воевал, а она — на языковом фронте".

Комментарии под публикацией Екатерины Луцишин в Threads
Сториз Екатерины Луцишин в Instagram

Другой пользователь высказал аргумент в пользу знания русского языка: "Считайте меня идиотом, но я искренне убежден, что знать язык своего экстенциального врага — преимущество, а не признак "второсортности". Гораздо труднее будет понимать и анализировать врага, не зная его языка и культуры. Поэтому я за то, чтобы люди знали русский, и дети его знали, чтобы в будущем эффективно противостоять россиянам".

На последний комментарий Екатерина Луцишин ответила, что не видит никакого преимущества в знании русского языка. Позже, в ответ на шквал критики, она объяснила в сториз в Instagram, что не называла русскоязычных детей второсортными, а критиковала именно родителей за выбор языка воспитания, подчеркивая, что ответственность за это лежит на них, поскольку дети не имеют права выбора, и напомнила о том, что война продолжается уже четвертый год.

Напомним, что 14 июля украинский блогер Елена Мандзюк объявила о создании среди своих подписчиков так называемого "токсичного комьюнити". Она призналась, что ее дети могут применить физическую силу к другим детям из-за общения на "языке террористов", имея в виду русский.

Впоследствии против блогера Елены Мандзюк открыли уголовное дело из-за ее слов об избиении детей за русский язык. Правоохранители начали досудебное расследование после обращения депутата Алексея Гончаренко о разжигании вражды по языковому признаку.