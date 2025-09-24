В сети скандал среди блогеров из-за розыгрыша iPhone: в чем причина

Недавно в Украину пытались незаконно ввезти новую партию iPhone. Однако пограничники предотвратили импорт этих гаджетов. После этого популярные украинские блогеры организовали розыгрыш новых iPhone, что вызвало волну критики среди некоторых коллег.

Среди участников розыгрыша iPhone 17 серии — Олег Машуковский, Стася Макеева, Таня Самбурская, Александр Залиско, Дмитрий Варварук, Богдан Шелудяк (Буше), Анна Тринчер. Одним из первых свое возмущение по этому поводу высказал Евгений Белозеров в Threads.

Блогеры разыгрывают новые iPhone: в сети произошел скандал

"Как же кринжово выглядят гивы блогеров, в которых разыгрываются новые айфоны. На фоне новостей, что айфоны были завезены контрабандой без налогообложения", — написал Белозеров.

Поддержала Евгения и блогер Елена Мандзюк, отметив, что ей "стыдно за деятельность коллег". Критику высказал также ветеран войны Александр "Терен" Будько.

"Гивевей во время войны — это позор. Вместо того чтобы собрать для войска, которое дает возможность жить нам всем в Украине, лучше разыграть контрабандный айфон", — написал он.

Также он добавил, что те, "кто ведется на гивевей, напоминают тех, кто кладет перед экзаменом книгу под подушку".

Реакция Варварука на критику

Дмитрий Варварук в ответ на обвинения прокомментировал сообщение Белозерова. Он подчеркнул, что покупал новые iPhone легально вместе с пятью другими людьми, ведь закон позволяет приобрести до двух телефонов на одного человека.

"Я не писал, что это те самые конфискованные айфоны. Но то, что ваш (и не только) гив вышел на фоне последних новостей о конфискате — сильно тригерит и подчеркивает, что вы находитесь не в контексте настоящего", — ответил Евгений на комментарий Дмитрия.

Варварук добавил, что проживает в Украине, освещает события, поддерживает военных, но в то же время признает, что "можно делать больше".

"Или гивы г*вно? Здесь я больше согласен. Но это уже стало традицией раз в год обмениваться аудиторией, чтобы расширять украинский рынок. В инстаграме органика хуже, чем в тиктоке, поэтому так делаем. Это наша работа, а людям приятно", — пояснил он.

