"На війні її ніхто не бачив": полковник ЗСУ заявив про фейковий збір блогера для "військової" (фото)

Полковник Збройних сил України Анатолій Штефан звернув увагу на підозрілий збір коштів, який активно поширюється в соцмережах. Йдеться про Ірину Готун, що представляє себе як учасницю бойових дій та поранену військову.

За словами Штефана, відео з історією про службу в АТО, бойове поранення та проблеми зі спиною зібрало мільйонні перегляди та понад 250 тисяч гривень донатів. Однак, як зазначає офіцер у своєму дописі в Facebook, численні факти свідчать, що озвучена біографія не відповідає дійсності.

"Проблеми зі спиною у неї з’явилися ще у 2013 році, як і історія з квартирою, яку за різними версіями то рієлтор вкрала, то подруга. Ніякого бойового поранення вона не мала і не має апріорі, як і участі в бойових діях", — написав військовий.

Ірині Готун збирали кошти ще в 2013 році Фото: скриншот

Збір для пораненої військової Ірини Готун — це фейк

Штефан нагадав, що ще у 2015 році волонтери звертали увагу на сумнівну діяльність Ірини Готун, коли вона відвідувала різні волонтерські пункти та організації. Також її ім’я фігурувало в сюжеті "Військового кур’єру" про шахрайські збори коштів.

Ірина Готун збирала кошти біля ТЦ Фото: скриншот

Попри критику та викладені факти, блогер, який поширив збір, відмовляється його закривати.

"Люди по крихтах збирають допомогу, а тут завдяки недолугим блогерам вже понад 250 тисяч на квартиру. Головне вигадати гарну історію про бойове поранення та зробити репортаж", — наголосив полковник.

Штефан також поставив під сумнів заяви жінки про службу у різних підрозділах — від піхоти та "Айдару" до мобільних груп ППО.

"За 11 років війни її ніхто там не бачив. Всі знають, що так не буває: армія — це маленьке село, де всі хоч через одного знають один одного", — підкреслив він.

Військовий закликав блогера, який поширює збір, та саму Ірину Готун вийти на публічну зустріч із журналістами й відповісти на запитання напряму.

