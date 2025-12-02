"Не асоціюйте їх зі мною": дружина Усика повідомила про шахраїв, які діють від її імені

Дружину українського боксера Олександра Усика, Катерину, використали шахраї для запуску фейкового збору коштів. Вони створили підроблену сторінку в TikTok, видаючи себе за неї.

Катерина повідомила, що попри те, що вона взагалі не користується TikTok, аферистам вдалося швидко набрати велику аудиторію та запустити фінансовий збір нібито від її імені. Про це вона розповіла в Instagram.

Шахраї зі свого фейкового акаунта виманюють гроші у довірливих користувачів, використовуючи її фото та ім’я. Дружина Усика закликала ні в якому разі не донатити на жодні "збори", запущені від її імені в TikTok, адже всі вони є підробкою.

Катерина Усик повідомила про шахрайство Фото: Instagram

"Друзі, хочу повідомити, що я не маю жодного стосунку до сторінок, створених під моїм ім’ям або з використанням моїх фотографій. Усі акаунти, окрім мого офіційного, не є моїми й ведуться без моєї участі. Будь ласка, не довіряйте інформації, опублікованій на цих сторінках, та не асоціюйте їх зі мною", — наголосила Катерина.

Відео дня

Шахраї виманюють гроші від імені Катерини Усик Фото: Instagram

Вона закликала користувачів бути уважними, перевіряти джерела та орієнтуватися лише на її офіційні сторінки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Полковник Збройних сил України Анатолій Штефан звернув увагу на підозрілий збір коштів, який активно поширювався в соцмережах. Йдеться про Ірину Готун, що представляє себе як учасницю бойових дій та поранену військову.

Смертельно хворого хлопця Назарія Гусакова підозрюють у махінаціях на мільйони доларів.

Крім того, розіграш iPhone 17 серед українських блогерів закінчився грандіозним скандалом.