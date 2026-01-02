Представилися співробітниками СБУ: у Києві пенсіонерка позбулася 1,4 млн грн

74-річна киянка віддала понад 1 млн 400 тисяч гривень шахраям, які представилися працівниками Служби безпеки України і мали перевірити гроші на причетність до країни-агресора.

Слідство встановило, що пенсіонерка телефоном повідомила, що СБУ має перевірити її гроші на причетність до Росії. Їй сказали, що вона має надати на перевірку всі заощадження, а за кілька днів гроші їй повернуть, повідомили в Київській міській прокуратурі.

Жінка, будучи впевненою, що спілкується зі співробітниками спецслужб, передала так званому агенту всі свої заощадження — понад 21 тисячу, приблизно 5 тис. євро і близько 285 тисяч гривень. Загалом це понад 1 млн 400 тисяч гривень.

Поліцейські затримали так званого "кур'єра", 31-річного місцевого жителя, який не має жодного стосунку до правоохоронних органів. Йому повідомили про підозру. Його дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України, а саме, як співучасть у шахрайстві, вчиненому в особливо великому розмірі.

Встановлюються інші особи, які мають стосунок до вчинення шахрайства.

Нагадаємо, дружину українського боксера Олександра Усика, Катерину, використали шахраї для запуску фейкового збору коштів. Вона закликала користувачів бути уважними, перевіряти джерела та орієнтуватися тільки на її офіційні сторінки.

Полковник Збройних сил України Анатолій Штефан звернув увагу на підозрілий збір коштів, який активно поширювався в соцмережах. Йдеться про Ірину Готун, яка представляє себе як учасницю бойових дій і поранену військову.