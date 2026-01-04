Поранено військовослужбовця: вибух позашляховика у Києві кваліфікували як теракт (фото)

Внаслідок вибуху автомобіля у Оболонському районі Києва постраждав військовий. Він отримав осколкові поранення.

У неділю вранці, 4 січня, у дворі будинку по вул. Героїв Дніпра на Оболоні під час відкриття багажника позашляховика стався вибух. Про це інформує столична прокуратура.

Повідомляється, що внаслідок вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець. Жінка, яка знаходилась поруч, не постраждала.

Автівка після вибуху Фото: Пресслужба прокуратури

У СБУ уточнюють, що близько 10:30 спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Автомобіль після вибуху Фото: Пресслужба прокуратури

Наразі слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області проводять досудове розслідування за ч. 1. ст. 258 КК України — терористичний акт, тобто вчинення вибуху чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людей, що карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

