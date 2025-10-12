У Києві невідомий відкрив стрілянину в барі: постраждала дівчина (відео)

В одному з барів на Новопечерських Липках у Києві сталася стрілянина. За попередньою інформацією, невідомий чоловік відкрив вогонь по відвідувачах після конфлікту з одним із відпочивальників.

Інцидент почався після того, як стрілець почав чіплятися до дівчини, яка перебувала в компанії чоловіка у світлому одязі. Між ними стався словесний конфлікт, після чого підозрюваний дістав пістолет і зробив кілька пострілів. Відповідне відео події оприлюднили в Telegram-каналах 12 жовтня.

На кадрах, імовірно з камер спостереження, видно, як дівчина намагалася зупинити чоловіка, проте в результаті отримала найбільш серйозні поранення. Повідомляється, що постраждалу доправили до лікарні, де їй надають медичну допомогу.

На момент публікації офіційної інформації від правоохоронних органів не надходило. Також поки невідомо, чи змогла поліція встановити особу стрілка.

Новина доповнюється.