Побиття велосипедиста в Києві: водія Mercedes затримали і вручили нову підозру (фото)

У Білій Церкві напередодні затримали 44-річного підприємця Олександра Хилика, якого підозрюють у побитті велосипедиста на вулиці Межигірській у Подільському районі Києва 25 вересня.

Чоловік, якого раніше звинуватили в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, але відпустили під домашній нічний арешт, висунули нове обвинувачення, за ч. 3 ст. 135 КК України, а саме — завідоме залишення особи в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки, повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, після того, як водій Mercedes завдав три удари в обличчя 40-річному велосипедистові, від яких той знепритомнів і впав, підозрюваний відтягнув потерпілого на узбіччя дороги і залишив у несвідомому стані, поїхавши з місця конфлікту.

Після повідомлення йому про підозру буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваного затримали в Білій Церкві Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, інцидент стався в центрі Києва. Фігурант кримінального провадження порушив правила паркування, ставши на велосипедній доріжці, і коли велосипедист зробив йому зауваження з цього приводу, той накинувся на нього з кулаками.

Він завдав ударів по обличчю, проломивши скроневу кістку, через що потерпілий знепритомнів, відтягнув його на узбіччя і поїхав. Очевидці викликали швидку, а поліція незабаром з'ясувала, куди поїхав позашляховик, і затримала підприємця.

Прокурор у суді клопотав про тримання під вартою, а суд обрав водієві нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржила цей запобіжний захід в апеляційному порядку.

У суді затриманий заявляв, що він законослухняний громадянин, у якого на утриманні діти і вагітна дружина.

Зі свого боку потерпілий, якого звуть Антон, розповів, що за тиждень після інциденту його кривдник жодного разу не зателефонував і не запропонував хоч якусь допомогу. Жертва нападу проведе в лікарні ще кілька тижнів. У нього закрита черепно-мозкова травма, скроневий перелом і внутрішня скронева кровотеча.

Раніше повідомлялося, що затриманий за побиття велосипедиста фігурує у справі про розтрату 25 мільйонів гривень бюджетних коштів для закупівлі форми для ТрО.