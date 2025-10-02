Велосипедист, побитий у центрі Києва водієм Mercedes, вийшов на зв'язок: у якому він стані

Велосипедист, якого в центрі Києва побив до непритомності та кинув на узбіччі водій Mercedes-Benz G-500 за зроблене зауваження щодо порушення правил паркування, прийшов до тями та поспілкувався з журналістами.

У коментарі кореспондентці програми "Сніданок з 1+1" він розповів про інцидент, який стався 25 вересня на вулиці Міжгірській у Подільському районі столиці. Сюжетом поділилася Київська міська прокуратура.

Антон, а саме так звати чоловіка, працює в IT-сфері, і цією дорогою він щодня їздить на роботу та до спортзалу. Того дня киянин побачив, що на ній стоїть кілька машин і попросив водіїв звільнити велосипедну доріжку.

Спочатку, як видно на кадрах, чоловік підходить до водія червоного авто, і той незабаром від'їжджає. Потім він наблизився до чорного позашляховика.

Водія на той момент не було, але незабаром він підійшов до машини. Велосипедист вказав йому на порушення правил паркування і запропонував хоча б увімкнути аварійку, але у відповідь той накинувся на нього з кулаками й одразу ж "вирубав".

Після цього він відтягнув Антона, який знепритомнів, на узбіччя, і втік з місця події.

За словами чоловіка, про те, що трапилося, як його били, він не пам'ятає, все побачив на записах, які заполонили соцмережі.

За тиждень нападник жодного разу не зв'язався з потерпілим і не пропонував йому допомогу. Антон каже, що почувається погано і практично не встає:

"У мене головні болі, я 99% часу лежу. Тільки сісти на пару хвилин і в туалет сходити". Лікарі діагностували йому черепно-мозкову травму, скроневий перелом і внутрішню скроневу кровотечу.

Потерпілий зізнався, що почувається погано

За словами директора Київської міської клінічної швидкої медичної допомоги Віктора Дороша, стан пацієнта поступово поліпшується, але йому ще потрібен догляд.

З такими травмами Антон може провести в стаціонарі й до трьох тижнів.

Уже за кілька годин після оприлюднення кадрів побиття ЗМІ назвали ім'я підозрюваного. Це 44-річний підприємець Олександр Хілик, на якому вже висить одне кримінальне розслідування про розтрату бюджетних коштів.

Фігуранту оголосили про підозру в нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень, і прокурори вимагали взяття під варту, але суд відправив його під нічний домашній арешт.

Прокуратура вже подала клопотання, щоб оскаржити рішення суду.

У суді Хілик позиціонував себе як законослухняний громадянин. Він заявив, що у нього на утриманні є діти, а його дружина на останніх місяцях вагітності.

