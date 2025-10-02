Велосипедист, избитый в центре Киева водителем Mercedes, вышел на связь: в каком он состоянии

Велосипедист, которого в центре Киева избил до потери сознания и бросил на обочине водитель Mercedes-Benz G-500 за сделанное замечание относительно нарушения правил парковки, пришел в себя и пообщался с журналистами.

В комментарии корреспондентке программы "Сніданок з 1+1" он рассказал об инциденте, который произошел 25 сентября на улице Межтигорской в Подольском районе столицы. Сюжетом поделилась Киевская городская прокуратура.

Антон, а именно так зовут мужчину, работает в IT-сфере, и этой дорогой он каждый день ездит на работу и в спортзал. В тот день киевлянин увидел, что на ней стоит несколько машин и попросил водителей освободить велосипедную дорожку.

Сначала, как видно на кадрах, мужчина подходит к водителю красного авто, и тот вскоре уезжает. Затем он приблизился к черному внедорожнику.

Водителя на тот момент не было, но вскоре он подошел к машине. Велосипедист указал ему на нарушение правил парковки и предложил хотя бы включить аварийку, но в ответ тот набросился на него с кулаками и сразу же "вырубил".

После этого он оттащил Антона, который потерял сознание, на обочину, и сбежал с места происшествия.

По словам мужчины, о том, что случилось, как его били, он не помнит, все увидел на записях, которые заполонили соцсети.

За неделю нападавший ни разу не связался с потерпевшим и не предлагал ему помощь. Антон говорит, что чувствует себя плохо и практически не встает:

"У меня головные боли, я 99% времени лежу. Только сесть на пару минут и в туалет сходить". Врачи диагностировали ему черепно-мозговую травму, височный перелом и внутреннее височное кровотечение.

Потерпевший признался, что чувствует себя неважно Фото: Скриншот

По словам директора Киевской городской клинической скорой медицинской помощи Виктора Дороша, состояние пациента постепенно улучшается, но ему еще нужен уход.

С такими травмами Антон может провести в стационаре и до трех недель.

Уже через несколько часов после обнародования кадров избиения СМИ назвали имя подозреваемого. Это 44-летний предприниматель Александр Хилик, на котором уже висит одно уголовное расследование о растрате бюджетных средств.

Фигуранту объявили о подозрении в нанесении умышленных тяжелых телесных повреждений, и прокуроры требовали взятия под стражу, но суд отправил его под ночной домашний арест.

Прокуратура уже подала ходатайство, чтобы оспорить решение суда.

В суде Хилик позиционировал себя как законопослушный гражданин. Он заявил, что у него на содержании есть дети, а его жена на последних месяцах беременности.

