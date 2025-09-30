В Киеве водитель Mercedes припарковался на велополосе и избил велосипедиста, — полиция (видео)

Между мужчинами произошел конфликт прямо посреди дня, причиной ссоры стала парковка автомобиля на велодорожке. Водитель бросился на велосипедиста с кулаками и избил по голове до потери сознания, делом занимается полиция.

На днях правоохранители получили сообщение от очевидцев о тяжелом избиении велосипедиста на улице Межигорской в Подольском районе Киева. Конфликт на дороге произошел из-за того, что водитель внедорожника Mercedes припарковался на велосипедной полосе, заблокировав движение по ней. Деталями 30 сентября поделилась пресс-служба полиции Киева.

Велосипедист сделал замечание, после чего водитель начал бить его в голову. В результате нанесенных ударов мужчина упал на землю и потерял сознание.

"После содеянного фигурант оттащил без сознания мужчину на обочину дороги и уехал с места происшествия", — подчеркнули в ведомстве.

Полиция выяснила, что пострадавший — это 40-летний киевлянин, который получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Водителя также разыскали и задержали, им оказался 44-летний предприниматель, проживающий в Киевской области.

Фото задержанного водителя Mercedes Фото: Национальная полиция

Нападавшему объявили подозрение в умышленном тяжком телесном повреждении. За избиение велосипедиста ему грозит до восьми лет заключения.

В Киевской городской прокуратуре заявили, что суд избрал для водителя Mercedes Benz G-500 меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Прокуратура просила о содержании под стражей и будет обжаловать это решение в апелляционном порядке.

