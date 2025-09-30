У Києві водій Mercedes припаркувався на велосмузі і побив велосипедиста, — поліція (відео)

Між чоловіками стався конфлікт просто посеред дня, причиною сварки стало паркування автівки на велодоріжці. Водій кинувся на велосипедиста з кулаками й побив по голові до втрати свідомості, справою займається поліція.

Днями правоохоронці отримали повідомлення від очевидців про тяжке побиття велосипедиста на вулиці Межигірській у Подільському районі Києва. Конфлікт на дорозі стався через те, що водій позашляховика Mercedes припаркувався на велосипедній смузі, заблокувавши рух по ній. Деталями 30 вересня поділилась пресслужба поліції Києва.

Велосипедист зробив зауваження, після чого водій почав бити його у голову. Внаслідок завданих ударів чоловік впав на землю й знепритомнів.

"Після скоєного фігурант відтягнув непритомного чоловіка на узбіччя дороги й поїхав з місця події", — підкреслили у відомстві.

Поліція з'ясувала, що постраждалий — це 40-річний киянин, який отримав закриту черепно-мозкову травму і перелом скроневої кістки. Наразі він перебуває у лікарні в важкому стані. Водія також розшукали й затримали, ним виявився 44-річний підприємець, який проживає на Київщині.

Фото затриманого водія Mercedes Фото: Національна поліція

Нападнику оголосили підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. За побиття велосипедиста йому загрожує до восьми років ув'язнення.

У Київській міській прокуратурі заявили, що суд обрав для водія Mercedes Benz G-500 запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Прокуратура просила про тримання під вартою й буде оскаржувати це рішення в апеляційному порядку.

