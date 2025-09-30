На паркуванні вночі побили до переломів ветерана: з'явилась реакція поліції (фото)

У соцмережах повідомили про побиття ветерана Віктора Нерознака у місті Пустомити. Обурена авторка допису Наталія Вібла припустила, що в Україну "повертаються 90-ті", але зауважила, що постраждалий захисник вирішив не звертатись у поліцію.

"Побити військового у власному місті… Це не вкладається в голову", — заявила 28 вересня користувачка у Facebook.

Вона повідомила, що вночі на паркуванні у Пустомитах був жорстоко побитий ветеран Віктор Нерознак. Окрім того, жінка розкрила імена нападників — Володимир Лящинський та Степан Сташко. Вона стверджує, що ці чоловіки "по-звірськи напали" на захисника з битами. Внаслідок цього ветеран нібито отримав переломи щелепи, руки й ноги, а також гематоми на спині.

"Небачена жорстокість. І це так вчинили з людиною, яка була на передовій, яка віддала здоров’я за Україну й таких її громадян! Нічне звірство, яке вганяє в сором ціле місто. Скажіть, це що, повертаються 90-ті? Це так ми "дякуємо" воєнним?" — написала Вібла.

З її слів, Нерознак "з власних міркувань" не звертався у поліцію. Водночас жінка наголосила, що замовчувати такі випадки не можна, як і дозволяти подібне "свавілля".

Побиття ветерана у Пустомитах: реакція поліції

У поліції Львівської області 30 вересня заявили, що під час моніторингу соцмереж виявили допис про побиття і перевіряють цю інформацію.

"Офіційного звернення щодо цієї ситуації у територіальні підрозділи поліції Львівської області не надходило", — наголосили у відомстві.

Працівники Львівського районного управління поліції №2 зареєстрували дані, вони встановлюють обставини події та осіб, які завдали тілесних ушкоджень.

"Вирішується питання правової кваліфікації", — додала пресслужба.

