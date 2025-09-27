Знайшли російські гільзи: ЗМІ повідомили нові подробиці вбивства у Кривому Розі (фото)

Очільника Федерації самбо Кривого Рогу Євгена Понирка вбили біля його будинку. На місці виявлено десятки автоматних гільз російського виробництва, а сама зброя могла бути трофейною.

Попередньо, кілерів було двоє, повідомляє місцеве видання "Свої", яке публікує відео стрілянини, зняте з камери спостереження.

За інформацією ЗМІ, на місці вбивства знайшли 30 автоматних гільз російського виробництва, але зброя, з якої стріляли по чоловіку, могла бути трофейною.

У Понирка, як повідомляється, влучили 15 куль. Поранений водій перебуває у лікарні, він втратив багато крові.

Поліція наразі розглядає декілька версій, серед них – можливі кримінальні розбірки.

Фокус з етичних міркувань не публікує кадри розстрілу Євгена Понирка.

Хто такий Євген Понирко

Понирко, як повідомляє видання, мав судимості за тяжкі тілесні ушкодження й хуліганство. У 2010 році Саксаганський райсуд дав чоловіку 9 років ув’язнення з конфіскацією майна, визнавши його винним за умисне тяжке тілесне ушкодження, грабіж, вимагання та хуліганство, але Апеляційний суд зменшив строк до 7 років. У 2014 він вийшов на волю за законом Савченко.

У 2016 році, під час відпочинку у одному з закладів громадського харчування, Понирко гучно висловлювався нецензурною лайкою та не реагував на зауваження. Коли на місце прибула патрульна поліція, чоловік декілька разів вдарив правоохоронця кулаком у голову, намагаючись витягнути з кобури табельну зброю. Його засудили на 14 місяців, Понирко знову вийшов на волю за законом Савченко прямо з зали суду.

Також Євгена Понирка кілька разів притягали до відповідальності за нетверезе водіння.

В останні роки він очолював місцеву федерацію самбо й саме завдяки йому Кривий Ріг торік вперше приймав Чемпіонат України з самбо. Чоловік також брав участь у популяризації інклюзивного самбо для ветеранів війни, організовував турніри для дітей.

У Криворізькій федерації самбо повідомили, що смерть віцепрезидента Національної федерації самбо України та багаторічного голови Криворізької федерації самбо є величезною втрата для спортивної спільноти усієї країни.

"Його енергія, відданість спорту та безмежна любов до самбо надихали спортсменів, тренерів та всіх, хто мав честь із ним працювати. Завдяки його зусиллям і щирій підтримці, у Кривому Розі виросло не одне покоління самбістів. Для всіх нас він залишиться прикладом цілеспрямованості, чесності та людяності", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що невідомий вистрілив у Євгена Понирка з автомата сім разів.

