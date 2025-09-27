Нашли российские гильзы: СМИ сообщили новые подробности убийства в Кривом Роге (фото)

Главу Федерации самбо Кривого Рога Евгения Понырко убили возле его дома. На месте обнаружены десятки автоматных гильз российского производства, а само оружие могло быть трофейным.

Предварительно, киллеров было двое, сообщает местное издание "Свои", которое публикует видео стрельбы, снятое с камеры наблюдения.

По информации СМИ, на месте убийства нашли 30 автоматных гильз российского производства, но оружие, из которого стреляли по мужчине, могло быть трофейным.

В Понырко, как сообщается, попали 15 пуль. Раненый водитель находится в больнице, он потерял много крови.

Полиция сейчас рассматривает несколько версий, среди них — возможные криминальные разборки.

Фокус по этическим соображениям не публикует кадры расстрела Евгения Понырко.

Кто такой Евгений Понырко

Понырко, как сообщает издание, имел судимости за тяжкие телесные повреждения и хулиганство. В 2010 году Саксаганский райсуд дал мужчине 9 лет заключения с конфискацией имущества, признав его виновным за умышленное тяжкое телесное повреждение, грабеж, вымогательство и хулиганство, но Апелляционный суд уменьшил срок до 7 лет. В 2014 он вышел на свободу по закону Савченко.

В 2016 году, во время отдыха в одном из заведений общественного питания, Понырко громко выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания. Когда на место прибыла патрульная полиция, мужчина несколько раз ударил правоохранителя кулаком в голову, пытаясь вытащить из кобуры табельное оружие. Его осудили на 14 месяцев, но Понырко снова вышел на свободу по закону Савченко прямо из зала суда.

Также Евгения Понырко несколько раз привлекали к ответственности за нетрезвое вождение.

В последние годы он возглавлял местную федерацию самбо и именно благодаря ему Кривой Рог в прошлом году впервые принимал Чемпионат Украины по самбо. Мужчина также участвовал в популяризации инклюзивного самбо для ветеранов войны, организовывал турниры для детей.

В Криворожской федерации самбо сообщили, что смерть вице-президента Национальной федерации самбо Украины и многолетнего председателя Криворожской федерации самбо является огромной потерей для спортивного сообщества всей страны.

"Его энергия, преданность спорту и безграничная любовь к самбо вдохновляли спортсменов, тренеров и всех, кто имел честь с ним работать. Благодаря его усилиям и искренней поддержке, в Кривом Роге выросло не одно поколение самбистов. Для всех нас он останется примером целеустремленности, честности и человечности", — говорится в сообщении.

Фокус также писал, что 10 июля в Голосеевском районе Киева убили полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича. Момент убийства попал на видео.