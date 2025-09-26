Стрельба в Кривом Роге: застрелен президент федерации самбо Евгений Понырко, — СМИ (фото, видео)

Поздно вечером 26 сентября в Кривом Роге произошла стрельба. СМИ сообщили о гибели президента местной федерации самбо Евгения Понырко.

По предварительным данным, неизвестный выстрелил из автомата семь раз. Об этом сообщили источники издания "СВОЇ".

Стрельба произошла в микрорайоне Заречный возле его дома. Ранение получил и другой мужчина, его госпитализировали. В Покровском районе Кривого Рога правоохранители ввели оперативный план "Сирена", стрелка разыскивают.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Полиция подтвердила факт убийства в Покровском районе Кривого Рога. По данным правоохранителей, пострадавший погиб на месте от полученных ранений. В результате стрельбы ранен еще один человек.

По факту убийства возбуждено уголовное производство по ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Для поиска и задержания нападающего в области проводится специальная полицейская операция.

Позже издание "СВОЇ" уточнило, что к месту убийства Евгения Понырко приехал начальник Криворожского районного управления полиции Владимир Васильев.

"Услышали выстрелы. Какой-то мужчина пробегал и сказал: там кто-то стреляет из автомата. Мы быстро схватили детей и повели их в подъезд, потому что было страшно", — рассказала местная жительница, оказавшаяся рядом с местом происшествия.

