В Кировоградской области открыли огонь во время проверки документов: полицейские получили ранения

В Кировоградской области произошла вооруженная атака на полицейских.

Инцидент произошел в селе Песчаный Брид Новоукраинского района, когда правоохранители проверяли документы местного жителя. Внезапно мужчина открыл огонь из неустановленного оружия. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Событие произошло в 16:03. В результате стрельбы начальник сектора реагирования патрульной полиции получил ранение в живот, а его напарник – травму руки.

В настоящее время правоохранители проводят специальную операцию по задержанию злоумышленника. В регионе введен план "Перехват", задействованы дополнительные силы полиции.

