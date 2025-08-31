Снова стрельба во Львове: выстрелы раздались возле "МакДональдса", подозреваемый задержан (видео)

Вечером, 31 августа, во Львове снова были слышны выстрелы. Инцидент произошел на улице Владимира Великого, где оперативно работали полиция и кареты скорой помощи.

По данным местных медиа, двое мужчин преследовали третьего, когда тот достал пистолет и открыл огонь. Впоследствии он подбежал к "МакДональдсу" и сделал еще один выстрел. После этого преследователи догнали вооруженного мужчину и вызвали правоохранителей.

Факт стрельбы подтвердил депутат Львовского областного совета Игорь Зинкевич, ссылаясь на очевидцев происшествия. На месте работал наряд полиции и несколько машин скорой помощи.

Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу на улице Владимира Великого. Сейчас правоохранители выясняют детали происшествия.

Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу Фото: Скриншот

На момент публикации официальных сообщений от полиции относительно стрельбы во Львове не поступало.

Это уже второй случай с оружием во Львове за выходные. Накануне, 30 августа, неизвестный мужчина на электровелосипеде, переодетый курьером, совершил восемь выстрелов в депутата и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. От полученных ранений политик погиб.

