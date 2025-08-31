Снова стрельба во Львове: выстрелы раздались возле "МакДональдса", подозреваемый задержан (видео)
Вечером, 31 августа, во Львове снова были слышны выстрелы. Инцидент произошел на улице Владимира Великого, где оперативно работали полиция и кареты скорой помощи.
По данным местных медиа, двое мужчин преследовали третьего, когда тот достал пистолет и открыл огонь. Впоследствии он подбежал к "МакДональдсу" и сделал еще один выстрел. После этого преследователи догнали вооруженного мужчину и вызвали правоохранителей.
Факт стрельбы подтвердил депутат Львовского областного совета Игорь Зинкевич, ссылаясь на очевидцев происшествия. На месте работал наряд полиции и несколько машин скорой помощи.
Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу на улице Владимира Великого. Сейчас правоохранители выясняют детали происшествия.
На момент публикации официальных сообщений от полиции относительно стрельбы во Львове не поступало.
Это уже второй случай с оружием во Львове за выходные. Накануне, 30 августа, неизвестный мужчина на электровелосипеде, переодетый курьером, совершил восемь выстрелов в депутата и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. От полученных ранений политик погиб.
Как сообщал Фокус, киллер знал маршрут отхода через слепые зоны камер видеонаблюдения.
Напомним, что похоронят политика 2 сентября, на Лычаковском кладбище во Львове.
Как сообщал Фокус, стало известно, кто может зайти в Верховную Раду вместо Парубия.