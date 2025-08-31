Знов стрілянина у Львовi: постріли пролунали біля "МакДональдсу", підозрюваного затримано (відео)

Увечері, 31 серпня, у Львові знову було чутно постріли. Інцидент стався на вулиці Володимира Великого, де оперативно працювали поліція та карети швидкої допомоги.

За даними місцевих медіа, двоє чоловіків переслідували третього, коли той дістав пістолет і відкрив вогонь. Згодом він підбіг до "МакДональдсу" та зробив ще один постріл. Після цього переслідувачі наздогнали озброєного чоловіка й викликали правоохоронців.

Факт стрілянини підтвердив депутат Львівської обласної ради Ігор Зінкевич, посилаючись на очевидців події. На місці працював наряд поліції та кілька машин швидкої допомоги.

Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину на вулиці Володимира Великого. Наразі правоохоронці з’ясовують деталі події.

Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину Фото: Скриншот

На момент публікації офіційних повідомлень від поліції щодо стрілянини у Львові не надходило.

Це вже другий випадок зі зброєю у Львові за вихідні. Напередодні, 30 серпня, невідомий чоловік на електровелосипеді, переодягнений кур’єром, здійснив вісім пострілів у депутата та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Від отриманих поранень політик загинув.

