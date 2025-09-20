У Кіровоградській області відкрили вогонь під час перевірки документів: поліцейські дістали поранення

У Кіровоградській області сталася збройна атака на поліцейських.

Інцидент стався в селі Піщаний Брид Новоукраїнського району, коли правоохоронці перевіряли документи місцевого жителя. Раптово чоловік відкрив вогонь із невстановленої зброї. Про це повідомила Національна поліція України.

Подія сталася о 16:03. Унаслідок стрілянини начальник сектору реагування патрульної поліції отримав поранення в живіт, а його напарник — травму руки.

Наразі правоохоронці проводять спеціальну операцію із затримання зловмисника. У регіоні введено план "Перехоплення", задіяно додаткові сили поліції.

Нагадаємо, що 31 серпня у Львові пролунали постріли на вулиці Володимира Великого, куди оперативно прибули поліція і медики. За інформацією місцевих ЗМІ, двоє чоловіків гналися за третім, який раптово дістав пістолет і вистрілив. Після цього він підбіг до ресторану "МакДональдс" і зробив ще один постріл. Переслідувачі наздогнали озброєного чоловіка і викликали правоохоронців.

Раніше, 30 серпня, у Львові депутата і колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія смертельно поранив невідомий, який був переодягнений у форму кур'єра і пересувався на електросамокаті. Відомо, що чоловік зробив вісім пострілів, і від отриманих травм політик помер.