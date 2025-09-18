Во Вроцлаве поляк выстрелил и избил мужчину с криками, что ненавидит украинцев: подробности

Во Вроцлаве бывший фитнес-инструктор выстрелил в голову мужчине из пневматического оружия и избил его с криками о том, что ненавидит Украину.

Однако выяснилось, что мужчина, которого избил злоумышленник не был украинцем, а гражданином Румынии, пишет газета Wyborcza.

Инцидент произошел в торговом центре Вроцлава еще 15 марта, однако только на днях прокуратура направила в суд обвинительный акт.

В документе указано, что нападавший, которого зовут Михаль, достал пневматический пистолет и с криками о ненависти к украинцам начал стрелять в Васила (пострадавший румын, — ред.). Пуля попала Василу прямо в глаз.

Во время нападения Михаль также избил руками и ногами обессиленного мужчину, говоря, что ненавидит украинцев. Он выкрикивал, что Васил не должен жить в Польше, а должен вернуться в Украину.

Стрелял Михаль в гражданина Румынии, крича об украинцах, якобы по ошибке.

Нападающего задержали и отправили под арест. Выяснилось, что сейчас Михаль безработный, а ранее уже имел проблемы с законом.

Михаль будет отвечать за тяжкое телесное повреждение, причиненное потерпевшему. За это ему грозит до 20 лет заключения.

