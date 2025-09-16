В Польше депутат обругала таксиста из Украины и заявила, что он на нее напал: мужчина обнародовал запись

В Польше депутат городского совета Гданьска от "Гражданской коалиции" Сильвия Цисонь заявила, что таксист-украинец якобы разбрызгал ей в лицо перцовый газ из-за того, что она сделала ему замечание о незнании польского языка.

Однако на записи с видеорегистратора, которую обнародовал таксист, слышно, что он свободно владеет польским, а сама депутат ведет себя неадекватно, использует нецензурную лексику и говорит, что украинцу стоит "возвращаться в свою страну", пишет RFM24.

На днях Цисонь опубликовала в Facebook сообщение, в котором пожаловалась на поездку в такси: мол, водитель приехал не на то место, высадил не там, где нужно, и не понимал польского языка. По словам депутата, мужчина якобы выкрикивал бранные слова, а также попытался плюнуть и брызнуть на нее слезоточивым газом. Кроме того, как утверждала Цисонь, мужчина достал канистру с бензином и брызнул ей в лицо.

Однако после того, как таксист передал порталу Trójmiasto.pl запись с видеорегистратора, сообщение с предыдущими обвинениями в сторону водителя исчезли из соцсетей политика.

На обнародованном видео слышно, как Цисонь разговаривает с водителем такси. Вопреки ее версии, мужчина свободно разговаривает на польском и говорит спокойно, тогда как депутат использует вульгарную лексику и советует мужчине возвращаться "в свою страну". На записи также не слышно, чтобы мужчина разбрызгивал слезоточивый газ.

14 сентября Цисонь отстранили от членства в клубе депутатов "Гражданской коалиции" в городском совете Гданьска до получения всех результатов расследования этого инцидента, поскольку депутат продолжает настаивать на том, что таксист забрызгал ее слезоточивым газом, хотя и извинилась за использование нецензурной лексики. По ее словам, опубликованная запись показывает лишь фрагмент события и не отражает его полностью.

"Я очень сожалею и понимаю, что такого не должно было произойти. Однако хочу подчеркнуть, что опубликованное видео показывает лишь фрагмент ситуации и не отражает ее полностью. На нем не слышно, как водитель оскорбляет меня словесно, плюется на меня и, наконец, без каких-либо оснований, использует против меня перцовый баллончик. Хочу категорически подчеркнуть, что мои слова не оправдывают применение физического насилия и агрессии, которым я подверглась", — написала Цисонь

Пост Цисонь Фото: скриншот

Сейчас полиция расследует это дело. Цисонь подала против водителя такси заявление с обвинением в нарушении неприкосновенности жизни и применении перцового спрея. В свою очередь таксист пожаловался на Цисонь за оскорбление на национальной почве и нарушение неприкосновенности своей жизни.

