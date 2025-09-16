У Польщі депутатка облаяла таксиста з України та заявила, що він на неї напав: чоловік оприлюднив запис

У Польщі депутатка міської ради Гданська від "Громадянської коаліції" Сільвія Цісонь заявила, що таксист-українець нібито розбризкав їй в обличчя перцевий газ через те, що вона зробила йому зауваження про незнання польської мови.

Проте на записі з відеореєстратора, яке оприлюднив таксист, чути, що він вільно володіє польською, а сама депутатка поводить себе неадекватно, використовує нецензурну лексику та говорить, що українцю варто "повертатись до своєї країни", пише RFM24.

Днями Цісонь опублікувала у Facebook допис, у якому поскаржилася на поїздку в таксі: мовляв, водій приїхав не на те місце, висадив не там, де потрібно, та не розумів польської мови. За словами депутатки, чоловік нібито вигукував лайливі слова, а також спробував плюнути та бризнути на неї сльозогінним газом. Крім того, як стверджувала Цісонь, чоловік дістав каністру з бензином і бризнув їй в обличчя.

Проте після того, як таксист передав порталу Trójmiasto.pl запис з відеореєстратора, допис з попередніми звинуваченнями у бік водія зникли з соцмереж політикині.

На оприлюдненому відео чути, як Цісонь розмовляє з водієм таксі. Усупереч її версії, чоловік вільно розмовляє польською та говорить спокійно, тоді як депутатка використовує вульгарну лексику та радить чоловікові повертатися "до своєї країни". На записі також не чути, щоб чоловік розбризкував сльозогінний газ.

14 вересня Цісонь відсторонили від членства в клубі депутатів "Громадянської коаліції" в міській раді Гданська до отримання усіх результатів розслідування цього інциденту, оскільки депутатка продовжує наполягати на тому, що таксист забризкав її сльозогінним газом, хоча й перепросила за використання нецензурної лексики. За її словами, опублікований запис показує лише фрагмент події та не відображає її повністю.

"Я дуже шкодую і розумію, що такого не повинно було статися. Однак хочу підкреслити, що опубліковане відео показує лише фрагмент ситуації і не відображає її повністю. На ньому не чути, як водій ображає мене словесно, плюється на мене і, зрештою, без будь-яких підстав, використовує проти мене перцевий балончик. Хочу категорично наголосити, що мої слова не виправдовують застосування фізичного насильства та агресії, яких я зазнала", — написала Цісонь

Зараз поліція розслідує цю справу. Цісонь подала проти водія таксі заяву зі звинуваченням у порушенні недоторканності життя та застосуванні перцевого спрею. Натомість таксист поскаржився на Цісонь за образу на національному ґрунті та порушенні недоторканності свого життя.

