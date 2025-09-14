"Зрізали хрест": у Польщі невідомі осквернили українську Греко-Католицьку церкву

У Польщі напередодні церковного свята — Воздвиження Хреста Господнього невідомі зрізали хрест з купола української Греко-Католицької церкви.

Сталось все 13 вересня у місті Легниця, повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.

"Сьогодні, у переддень великого християнського свята — Воздвиження Чесного Хреста, ми дізналися про те, що невідомі особи пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Легниці", — написав Боднар.

Він уточнив, що Посольство України в Польщі вже надіслало ноту до польського МЗС, а Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулося до місцевих правоохоронних органів із вимогою вжити всіх необхідних заходів реагування та притягнути до відповідальності зловмисників.

"Звертаюся до правоохоронних органів Республіки Польща публічно — зробіть усе, аби цей та всі подібні злочини проти українців та українства дійшли до логічного завершення — вироків суду згідно із законодавством Польщі", — зазначив Боднар.

Він також закликав поляків реагувати на антиукраїнські тенденції в польському суспільстві.

"Переконані, що для польського народу, так само як для українського, пошкодження церков неприпустиме за жодних умов", — наголосив Боднар.

