Сейм Польщі змінив правила виплати допомоги "800+" українцям: хто залишиться без грошей

Польський Сейм ухвалив закон, який вносить зміни в процедуру виплати грошової допомоги "800+" для українців, які втекли від війни.

Related video

За закон проголосували 227 депутатів, 194 були проти, ще семеро — утрималися, пише PAP.

Документ передбачає, що право на виплату "800+" будуть мати лише ті іноземці, які працюють у Польщі або чиї діти навчаються у польській школі, за винятком осіб з інвалідністю.

Крім того, право на виплати буде пов'язане з отриманням іноземцями щонайменше 50% мінімальної заробітної плати, що означає, що у 2025 році це буде 2333 злотих (643 долари).

Проєкт відповідного закону був розроблений після того, як наприкінці серпня президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що не підписав поправку до закону про допомогу громадянам України. Своє рішення він мотивував, зокрема, тим, що допомогу "800+" повинні отримувати тільки ті українці, які працюють у Польщі.

Відтепер спеціальні органи будуть щомісяця перевіряти, чи іноземці були професійно активними. Якщо в даному місяці іноземець не був активним, виплата буде призупинена. Також перевірятиметься, чи не виїхав даний іноземець з Польщі.

Для кращої ідентифікації іноземців, які претендують на виплати, та їхніх дітей буде введено обов'язкове отримання номера PESEL. При присвоєнні PESEL також буде перевірятися перебування дітей на території Польщі.

Нові правила також передбачають інтеграцію баз даних різних установ, що дозволить ефективніше контролювати права іноземців та усунути спроби шахрайства з виплатами.

Крім того, будуть введені обмеження щодо можливості користування послугами охорони здоров'я дорослими громадянами України. Йдеться, зокрема, про програми охорони здоров'я, лікувальну реабілітацію, стоматологічне лікування та програми медикаментозного лікування.

Відповідно до закону, діючі норми щодо легальності перебування громадян України, які втекли від війни, будуть продовжені до 4 березня 2026 року.

Нагадаємо, 12 вересня стало відомо, що польські військові будуть вчитися збивати дрони у себе вдома.

Фокус також писав про те, що Польща закрила кордон з Білоруссю через спільні військові навчання Мінська та Москви.