В Україну не поїдуть: польські військові будуть вчитися збивати дрони у себе вдома (обновлено)

Тренування з протидії безпілотникам для польських військових відбуватимуться виключно на території Польщі. Польські фахівці будуть співпрацювати з українськими колегами, але в Україну польські військові не поїдуть.

Related video

Наразі тривають переговори щодо навчання між українськими та польськими експертами, повідомило Міністерство оборони Польщі. Проте оборонне відомство наголошує, що всі тренування проводитимуть у самій Польщі, і в такий спосіб відповідає на питання, пов’язані з цими навчаннями.

Обновлено

Тим часом очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що наступного тижня делегація польських військових прибуде до України, аби попрацювати з українськими колегами з питання протидії безпілотникам.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, з посиланням на інформацію агентства Reuters, що Польща відправить своїх військових в Україну на навчання по протидії дронам. Reuters при цьому посилалося на власні поінформовані джерела.

10 вересня Польща вперше збивала російські "шахеди" у своєму повітряному просторі. До того ж, стало відомо, що Росія готувала атаки дронів на Польщу ще з липня і заздалегідь до них готувалася.

Після інциденту з російськими дронами Польща запросила у НАТО додаткові засоби ППО. Країна застосувала статтю 4 Статуту НАТО, ініціювавши консультації союзників, і звернулася з офіційним запитом на додаткову військову допомогу, включно із системами Patriot і технологіями боротьби з дронами.

Зауважимо також, що НАТО шукає інші варіанти знищення російських дронів. Збивати такі безпілотники західними ракетами виявилося невигідно: вартість БпЛА становить лише кілька тисяч євро, а запуск ракети при цьому може коштувати понад 400 тисяч євро.