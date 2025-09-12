В Украину не поедут: польские военные будут учиться сбивать дроны у себя дома

Тренировки по противодействию беспилотникам для польских военных будут проходить исключительно на территории Польши. Польские специалисты будут сотрудничать с украинскими коллегами, но в Украину польские военные не поедут.

Сейчас продолжаются переговоры насчет обучения между украинскими и польскими экспертами, сообщило Министерство обороны Польши. Однако оборонное ведомство подчеркивает, что все тренировки будут проводить в самой Польше, и таким образом отвечает на вопросы, связанные с этими учениями.

Напомним, ранее Фокус писал, со ссылкой на информацию агентства Reuters, что Польша отправит своих военных в Украину на учения по противодействию дронам. Reuters при этом ссылалось на собственные информированные источники.

10 сентября Польша впервые сбивала российские "шахеды" в своем воздушном пространстве. К тому же, стало известно, что Россия готовила атаки дронов на Польшу еще с июля и заранее к ним готовилась.

После инцидента с российскими дронами Польша запросила у НАТО дополнительные средства ПВО. Страна применила статью 4 Устава НАТО, инициировав консультации союзников, и обратилась с официальным запросом на дополнительную военную помощь, включая системы Patriot и технологии борьбы с дронами.

Заметим также, что НАТО ищет другие варианты уничтожения российских дронов. Сбивать такие беспилотники западными ракетами оказалось невыгодно: стоимость БпЛА составляет всего несколько тысяч евро, а запуск ракеты при этом может стоить более 400 тысяч евро.