Сейм Польши изменил правила выплаты помощи "800+" украинцам: кто останется без денег

Польский Сейм принял закон, который вносит изменения в процедуру выплаты денежной помощи "800+" для украинцев, бежавших от войны.

Related video

За закон проголосовали 227 депутатов, 194 были против, еще семеро — воздержались, пишет PAP.

Документ предусматривает, что право на выплату "800+" будут иметь только те иностранцы, которые работают в Польше или чьи дети учатся в польской школе, за исключением лиц с инвалидностью.

Кроме того, право на выплаты будет связано с получением иностранцами не менее 50% минимальной заработной платы, что означает, что в 2025 году это будет 2333 злотых (643 доллара).

Проект соответствующего закона был разработан после того, как в конце августа президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что не подписал поправку к закону о помощи гражданам Украины. Свое решение он мотивировал, в частности, тем, что помощь "800+" должны получать только те украинцы, которые работают в Польше.

Отныне специальные органы будут ежемесячно проверять, были ли иностранцы профессионально активными. Если в данном месяце иностранец не был активным, выплата будет приостановлена. Также будет проверяться, не выехал ли данный иностранец из Польши.

Для лучшей идентификации иностранцев, претендующих на выплаты, и их детей будет введено обязательное получение номера PESEL. При присвоении PESEL также будет проверяться пребывание детей на территории Польши.

Новые правила также предусматривают интеграцию баз данных различных учреждений, что позволит эффективнее контролировать права иностранцев и устранить попытки мошенничества с выплатами.

Кроме того, будут введены ограничения относительно возможности пользования услугами здравоохранения взрослыми гражданами Украины. Речь идет, в частности, о программах здравоохранения, лечебной реабилитации, стоматологическом лечении и программах медикаментозного лечения.

Согласно закону, действующие нормы относительно легальности пребывания граждан Украины, бежавших от войны, будут продлены до 4 марта 2026 года.

Напомним, 12 сентября стало известно, что польские военные будут учиться сбивать дроны у себя дома.

Фокус также писал о том, что Польша закрыла границу с Беларусью из-за совместных военных учений Минска и Москвы.