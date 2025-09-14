"Срезали крест": в Польше неизвестные осквернили украинскую Греко-Католическую церковь

В Польше накануне церковного праздника — Воздвижения Креста Господня неизвестные срезали крест с купола украинской Греко-Католической церкви.

Related video

Произошло все 13 сентября в городе Легница, сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

"Сегодня, в канун великого христианского праздника — Воздвижения Честного Креста, мы узнали о том, что неизвестные лица повредили крышу и срезали крест с главного купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы в Легнице", — написал Боднар.

Он уточнил, что Посольство Украины в Польше уже направило ноту в польский МИД, а Генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось в местные правоохранительные органы с требованием принять все необходимые меры реагирования и привлечь к ответственности злоумышленников.

"Обращаюсь к правоохранительным органам Республики Польша публично — сделайте все, чтобы это и все подобные преступления против украинцев и украинства дошли до логического завершения — приговоров суда в соответствии с законодательством Польши", — отметил Боднар.

Он также призвал поляков реагировать на антиукраинские тенденции в польском обществе.

"Убеждены, что для польского народа, так же как для украинского, повреждение церквей недопустимо ни при каких условиях", — подчеркнул Боднар.

Напомним, 13 сентября Сейм Польши изменил правила выплаты помощи "800+" украинцам.

12 сентября стало известно, что польские военные будут учиться сбивать дроны у себя дома.