У Вроцлаві поляк вистрілив та побив чоловіка з криками, що ненавидить українців: подробиці

У Вроцлаві колишній фітнес-інструктор вистрілив у голову чоловіку з пневматичної зброї та побив його з криками про те, що ненавидить Україну.

Однак з'ясувалось, що чоловік, якого побив зловмисник не був українцем, а громадянином Румунії, пише газета Wyborcza.

Інцидент стався у торговому центрі Вроцлава ще 15 березня, проте лише днями прокуратура направила до суду обвинувальний акт.

У документі вказано, що нападник, якого звати Міхаль, дістав пневматичний пістолет і з криками про ненависть до українців почав стріляти у Васіла (потерпілий румун, — ред.). Куля влучила Васілу прямо в око.

Під час нападу Міхаль також побив руками й ногами знесиленого чоловіка, говорячи, що ненавидить українців. Він вигукував, що Васіл не повинен жити в Польщі, а повинен повернутися в Україну.

Стріляв Міхаль у громадянина Румунії, кричачи про українців, нібито помилково.

Нападника затримали та відправили під арешт. З'ясувалось, що наразі Міхаль безробітний, а раніше уже мав проблеми з законом.

Міхаль відповідатиме за тяжке тілесне ушкодження, заподіяне потерпілому. За це йому загрожує до 20 років ув'язнення.

