Стрілянина в Кривому Розі: застрелено президента федерації самбо Євгена Понирка, — ЗМІ (фото, відео)

Пізно ввечері 26 вересня у Кривому Розі сталася стрілянина. ЗМІ повідомили про загибель президента місцевої федерації самбо Євгена Понирка.

Related video

За попередніми даними, невідомий вистрілив з автомата сім разів. Про це повідомили джерела видання СВОЇ.

Стрілянина сталася в мікрорайоні Зарічний біля його будинку. Поранення дістав й інший чоловік, його госпіталізували. У Покровському районі Кривого Рогу правоохоронці ввели оперативний план "Сирена", стрільця розшукують.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Поліція підтвердила факт убивства в Покровському районі Кривого Рогу. За даними правоохоронців, потерпілий загинув на місці від отриманих поранень. Унаслідок стрілянини поранено ще одну людину.

За фактом убивства порушено кримінальне провадження за ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Для пошуку та затримання нападника в області проводиться спеціальна поліцейська операція.

Новина оновлюється...