Стрілянина в Кривому Розі: застрелено президента федерації самбо Євгена Понирка, — ЗМІ (фото, відео)
Пізно ввечері 26 вересня у Кривому Розі сталася стрілянина. ЗМІ повідомили про загибель президента місцевої федерації самбо Євгена Понирка.
За попередніми даними, невідомий вистрілив з автомата сім разів. Про це повідомили джерела видання СВОЇ.
Стрілянина сталася в мікрорайоні Зарічний біля його будинку. Поранення дістав й інший чоловік, його госпіталізували. У Покровському районі Кривого Рогу правоохоронці ввели оперативний план "Сирена", стрільця розшукують.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Поліція підтвердила факт убивства в Покровському районі Кривого Рогу. За даними правоохоронців, потерпілий загинув на місці від отриманих поранень. Унаслідок стрілянини поранено ще одну людину.
За фактом убивства порушено кримінальне провадження за ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Для пошуку та затримання нападника в області проводиться спеціальна поліцейська операція.
Новина оновлюється...