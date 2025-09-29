Жував ручку і мало не помер: у Львові дитині провели складну операцію через шкідливу звичку
Звичка гризти ручку під час уроку обернулася для дитини у Львові великими неприємностями. Вона випадково проковтнула ковпачок, і хірургам довелося робити їй відкриту операцію на грудній клітці.
Рішення про операцію лікарі ухвалили після того, як чотиригодинні спроби видалити чужорідне тіло з організму дитини за допомогою бронхоскопа виявилися безуспішними, розповів дитячий хірург Дмитро Грицак із дитячої лікарні Святого Миколая у Львові.
"На бронхоскопії ми побачили чужорідне тіло в лівому нижньодольовому бронху. Ковпачок був щільно вклинений, слизова набрякла. Витягнути через бронхоскоп неможливо, спроби тривали близько 4-х годин. Єдиний вихід — торакотомія (відкрита операція на грудній клітці). І все це через маленький шматочок пластику", — написав лікар.
Хірург нагадує батькам, що чужорідні тіла в дихальних шляхах — одна з найчастіших причин раптової асфіксії в дітей, а ковпачки від ручок — особливо небезпечні: гладкі, слизькі, без виступів.
"Якщо вони без вентиляційного отвору, вони повністю перекривають просвіт бронха або трахеї. У дитини є тільки лічені хвилини, поки перекритий доступ повітря", — пояснює Грицак.
Він рекомендує купувати дітям тільки ручки з ковпачками, що мають отвір, і стежити, щоб діти не бігали з ручками в роті й не "жували" ковпачки.
Якщо дитина раптово почала кашляти, захлинатися або дихати зі свистом, це може свідчити про те, що вона щось проковтнула, і найчастіше рахунок йде на хвилини.
"Один ковпачок = велика операція. Один отвір у ковпачку — шанс уникнути трагедії", — наголосив лікар.
Грицак додав, що переважну більшість сторонніх тіл видаляють ендоскопічно, проте є випадки, коли єдиним варіантом залишається відкрите оперативне втручання, що й сталося цього разу.
Раніше повідомлялося, що в Москві під час вечері помер полковник ФСБ, подавившись їжею.
Нагадаємо, українські заробітчани в Польщі врятували дитину, яка подавилася деталькою від Lego.