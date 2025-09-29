Жевал ручку и чуть не умер: во Львове ребенку провели сложную операцию из-за вредной привычки

Привычка грызть ручку во время урока обернулась для ребенка во Львове крупными неприятностями. Он случайно проглотил колпачок, и хирургам пришлось делать ему открытую операцию на грудной клетке.

Related video

Решение об операции врачи приняли после того, как четырехчасовые попытки удалить инородное тело из организма ребенка с помощью бронхоскопа оказались безуспешными, рассказал детский хирург Дмитрий Грицак из детской больницы Святого Николая во Львове.

"На бронхоскопии мы увидели инородное тело в левом нижнедолевом бронхе. Колпачок был плотно вклиненный, слизистая отекшая. Вытащить через бронхоскоп невозможно, попытки продолжались около 4-х часов. Единственный выход – торакотомия (открытая операция на грудной клетке). И все это из-за маленького кусочка пластика", – написал доктор.

Врачи пытались извлечь колпачок без операции, но не получилось Фото: Детская больница Святого Николая

Хирург напоминает родителям, что инородные тела в дыхательных путях — одна из наиболее частых причин внезапной асфиксии у детей, а колпачки от ручек – особенно опасные: гладкие, скользкие, без выступов.

"Если они без вентиляционного отверстия, они полностью перекрывают просвет бронха или трахеи. У ребенка есть только считанные минуты, пока перекрыт доступ воздуха", – объясняет Грицак.

Он рекомендует покупать детям только ручки с колпачками, имеющими отверстие, и следить, чтобы дети не бегали с ручками во рту и не "жевали" колпачки.

Колпачок который извлекли из бронхов ребенка Фото: Детская больница Святого Николая

Если ребенок внезапно начал кашлять, захлебываться или дышать со свистом, это может говорить о том, что он что-то проглотил, и зачастую счет идет на минуты.

"Один колпачок = большая операция. Одно отверстие в колпачке – шанс избежать трагедии", – подчеркнул врач.

Грицак добавил, что подавляющее большинство посторонних тел удаляется эндоскопически, однако есть случаи, когда единственным вариантом остается открытое оперативное вмешательство, что и произошло в этот раз.

Ранее сообщалось, что в Москве во время ужина умер полковник ФСБ, подавившись едой.

Напомним, украинские заробитчане в Польше спасли ребенка, который подавился деталькой от Lego.