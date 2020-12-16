Украинские заробитчане в Польше спасли ребенка, который подавился деталькой от Lego

Местные жители назвали украинцев ангелами-хранителями и символически поблагодарили за спасение жизни ребенка.

Трое украинцев с Тернопольщины спасли в Польше шестилетнего мальчика, который подавился деталькой конструктора Lego. Об этом сообщило издание ZAXID.NET.

Руслан Голуб, Иван Ковальский и Иван Кузьмич работают на стройке школы в селе, расположенном в 60 км от города Познань.

Во время работы они услышали крики о помощи. Из дома, расположенного рядом со стройкой, выбежала женщина с маленьким ребенком на руках. Украинцы сразу подбежали к ней, на тот момент ребенок уже не дышал и начал синеть.

"Это был маленький мальчик в возрасте 5–6 лет. Как мы поняли, он подавился деталькой от конструктора", – рассказал Руслан Голуб.

Украинцы начали оказывать ребенку помощь. Они держали его на руках и, постукивая по спине, пытали выбить детальку из дыхательных путей. Потом Голуб положил его себе животом на колено и постукиваниями у ребенка сумели вызвать рвоту. Деталька вылетела, малыш начал дышать. До приезда скорой его все время умывали снегом, чтобы он не потерял сознание.

Местные жители назвали украинцев ангелами-хранителями и символически поблагодарили за спасение жизни малыша.

Ранее, в ноябре 2019 года, Польша предоставила гражданство водителю из Украины Андрею Сыровацкому, который спасал пострадавших в масштабном ДТП на автостраде вблизи Щецина. Столкнулись фура и шесть легковых автомобилей, которые загорелись. Украинец бросился на помощь и спас двух женщин и двоих детей. В этом ДТП погибли 6 человек, 16 получили травмы.

Сыровацкий с семьей живет в Польше с 2016 года, переехав из Черкасс.

Напомним, граждане Украины купили в Польше в 2019 году 3 200 квартир общей площадью 161 тыс. кв. м. Они пятый год подряд удерживают лидерство среди иностранцев по этому показателю.

Также в польском Жешуве от ножевых ранений пострадали два украинских студента в возрасте 19 и 21 года. Оба пострадавших находятся в больнице, один из них – в тяжелом состоянии.

В Польше осудили пятерых мужчин к лишению свободы за драку с украинскими учениками.