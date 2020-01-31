Пятерых поляков отправили в тюрьму за драку с украинскими учениками

Поляки осуждены на срок от шести до десяти месяцев

В Польше осудили пятерых мужчин к лишению свободы на срок от шести до десяти месяцев за драку с украинскими учениками. Об этом сообщило "Польское радио".

Инцидент произошел еще 2 декабря 2018 в Прушкуве вблизи Ополя, где ученики из Украины проживают в школе-интернате и посещают местную среднюю школу.

Конфликт начался с того, что одному поляку не понравилось, что украинец встречается с его сестрой. После незначительной стычки в парке, у местного ресторана произошла уже полноценная массовая драка, в которой приняли участие девять учеников интерната и пять местных жителей в возрасте от 18 до 30 лет.

Украинцы утверждали, что на них неожиданно напали поляки, а нападение связывают со своей национальностью. Поляки говорили, что их спровоцировала группа агрессивных иностранцев, и отрицали, что плохо относятся к лицам других национальностей.

Суд решил, что подсудимые участвовали в обычной драке и приговорил пятерых поляков к лишению свободы на срок от шести до десяти месяцев.

Приговор может быть обжалован.

Напомним, что апелляционный суд в Перемышле подтвердил решение суда первой инстанции, который постановил, что все 20 человек, которые напали на украинский религиозный ход 26 июня 2016 года, виновны в совершении преступления.

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