Украинцы пятый год – главные покупатели недвижимости в Польше среди иностранцев

Половина украинцев, получивших вид на жительство в Польше, намерены оставаться в этой стране более трех лет.

Граждане Украины купили в Польше в 2019 году 3 200 квартир общей площадью 161 тыс. кв. м. Они пятый год подряд удерживают лидерство среди иностранцев по этому показателю. Такие данные привело издание Dziennik.pl со ссылкой на данные Министерства внутренних дел и администраций Польши.

Все больше украинцев переезжает на постоянное место жительства в Польшу. Если в 2019 году, только 13% сказали о намерении остаться в Польше на время более трех лет, то в 2020 году таких уже 50%.

[ + – ] Площадь жилой недвижимости, купленной иностранцами в Польше в 2019 году, тыс. кв. м

Ян Чайковский, управляющий директор варшавского агентства Alfa Home Real Estate, отметил, что поляки, которые переезжают в столицу, обычно снимают квартиру на несколько лет, прежде чем принять решение о покупке. Украинцы же принимают решение о покупке намного быстрее, обычно вскоре после получения карты постоянного проживания (вида на жительство), то есть в среднем через несколько месяцев.

[ + – ] Покупка квартир в Польше украинцами, белорусами и россиянами

Украинцы покупают не только квартиры, но и землю, на что им нужно получить разрешение МВД. В 2019 году выдано 270 таких разрешений на покупку 53,3 га. Заявители указали, что основной целью покупки недвижимости было удовлетворение жилищных потребностей.

Всего, в 2019 году иностранцы купили в Польше 8 500 квартир и 2 500 коммерческих помещений.

Напомним, в польском Жешуве от ножевых ранений пострадали два украинских студента в возрасте 19 и 21 года. Оба пострадавших находятся в больнице, один из них – в тяжелом состоянии.

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