В Польше чуть не зарезали двух украинских студентов: один парень в тяжелом состоянии

Полиция пока не задержала никого, кто может быть причастен к преступлению.

В польском Жешуве от ножевых ранений пострадали два украинских студента в возрасте 19 и 21 года. Оба пострадавших находятся в больнице, один из них – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает wiadomosci.pl.

По информации полиции, инцидент произошел около 4 ночи (по киевскому времени) 27 ноября в одной из квартир в Жешуве, которую арендовали студенты. Один из студентов был обнаружен без сознания в квартире, а другого с множественными ножевыми ранениями нашли перед домом. Сообщается также, что в квартире были зафиксированы явные признаки борьбы.

В настоящее время полиция определяет ход событий и устанавливает подозреваемых. Пока по этому делу никто не задержан.

В Генеральном консульстве Украины в Люблине сообщили, что знают о происшествии, и обратились в местную полицию за информацией о деталях.

Напомним, в Польше осудили пятерых мужчин к лишению свободы на срок от шести до десяти месяцев за драку с украинскими учениками.