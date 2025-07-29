Маленький кусок — большая трагедия: что произошло с официантом в ресторане

Во время перерыва в итальянском ресторане 50-летний официант подавился сыром моцарелла. Несмотря на усилия коллег и медиков, жизнь мужчины спасти не удалось.

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Как сообщает Daily Mirror, трагический инцидент произошел в курортном городке Сабаудия, расположенном в центральной Италии. Официант Адриано Попонесси, который работал в ресторане на пляже во время музыкального фестиваля, во время перерыва съел кусочек моцареллы, который перекрыл дыхательные пути.

Коллеги сразу же пытались оказать первую помощь, однако не смогли устранить закупорку дыхательных путей. Были вызваны спасатели, и мужчину вертолетом доставили в больницу Санта-Мария-Горетти. По данным медиков, к моменту прибытия в больницу у пострадавшего уже остановилось сердце. Врачи боролись за жизнь официанта почти час, однако реанимационные мероприятия результата не дали.

Прокуратура провинции Латина открыла расследование причин смерти. Организаторы фестиваля Sabaudia Sunset Jazz Festival в день трагедии отменили концерт группы Lucy Soul Band. В комментарии изданию они отметили: "Мы глубоко опечалены трагической смертью Адриано и присоединяемся к горю семьи Карбонелли".

Господин Попонесси был известен также как официант лондонского ресторана 2 Veneti, где работал длительное время. Тамошний персонал отреагировал на трагедию с глубокой скорбью: "Мы потеряли не только коллегу, а близкого друга. Адриано коснулся сердец многих, приносил тепло и радость нашим клиентам. Его будет очень не хватать", — говорится в обращении заведения.

Напомним, подобная трагедия произошла недавно в Великобритании. 37-летняя бухгалтер Натали Басс задохнулась во время конкурса по поеданию зефира, организованного на благотворительном мероприятии в Уэльсе. Женщина потеряла сознание сразу после участия в игре и, несмотря на усилия зрителей и медиков, умерла. После этого ведущий мероприятия, артист Кристофер Гиббонс, известный под псевдонимом "Роли-Поли", заявил, что больше не будет проводить подобные конкурсы.

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