Маленький шматок – велика трагедія: що сталося з офіціантом у ресторані

Під час перерви в італійському ресторані 50-річний офіціант подавився сиром моцарела. Попри зусилля колег і медиків, життя чоловіка врятувати не вдалося.

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Як повідомляє Daily Mirror, трагічний інцидент стався у курортному містечку Сабаудія, розташованому в центральній Італії. Офіціант Адріано Попонессі, який працював у ресторані на пляжі під час музичного фестивалю, під час перерви з’їв шматочок моцарели, який перекрив дихальні шляхи.

Колеги одразу ж намагалися надати першу допомогу, однак не змогли усунути затикання дихальних шляхів. Було викликано рятувальників, і чоловіка гелікоптером доправили до лікарні Санта-Марія-Горетті. За даними медиків, до моменту прибуття до лікарні у потерпілого вже зупинилося серце. Лікарі боролися за життя офіціанта майже годину, однак реанімаційні заходи результату не дали.

Прокуратура провінції Латина відкрила розслідування причин смерті. Організатори фестивалю Sabaudia Sunset Jazz Festival у день трагедії скасували концерт гурту Lucy Soul Band. У коментарі виданню вони зазначили: "Ми глибоко засмучені трагічною смертю Адріано та приєднуємося до горя родини Карбонеллі".

Пан Попонессі був відомий також як офіціант лондонського ресторану 2 Veneti, де працював тривалий час. Тамтешній персонал відреагував на трагедію з глибоким сумом: "Ми втратили не лише колегу, а близького друга. Адріано торкнувся сердець багатьох, приносив тепло та радість нашим клієнтам. Його дуже бракуватиме", – йдеться у зверненні закладу.

Нагадаємо, подібна трагедія сталася нещодавно у Великій Британії. 37-річна бухгалтерка Наталі Басс задихнулася під час конкурсу з поїдання зефіру, організованого на благодійному заході в Уельсі. Жінка втратила свідомість одразу після участі в грі та, попри зусилля глядачів і медиків, померла. Після цього ведучий заходу, артист Крістофер Гіббонс, відомий під псевдонімом "Ролі-Полі", заявив, що більше не проводитиме подібні конкурси.

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