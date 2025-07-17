Чоловік залишив малі чайові після побачення: реакція офіціантки була неочікуваною

Мешканець США розповів, що він кілька днів тому відвідав італійський ресторан, де планував залишити офіціантці великі чайові. Та потім між ними стався конфлікт, через що чоловік змінив своє рішення, а в мережі розгорілася перепалка щодо вчинку клієнта.

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Сам 32-річний герой історії говорить, що він "досі не може повірити, що все це сталося саме так", повідомляє Fox News.

Американець розповідає, що він запросив на побачення свою 29-річну дівчину до ресторану італійської кухні, в якому доволі часто бували. Сам заклад був не з розряду вишуканих, але підходив для "невимушеного вечора" з келихом вина, зазначив він.

Та приємний вечір відразу пішов не за планом, коли клієнт помітив якість обслуговування. Офіціантка нібито двічі "загубила" його напій, подала їм з дівчиною не ту закуску та "зникла, здавалося, на цілу вічність", коли вони хотіли замовити десерт.

Зрештою, чоловік розрахувався і залишив 10% чайових готівкою, що вважав "розумним у таких обставинах". А далі американець переповідає репліки у конфлікті між ним та офіціанткою.

"Ми вже вставали, щоб піти, коли [офіціантка] підійшла, взяла гроші та сказала: "Серйозно? Це все?", — написав він. — "Вона сказала це вголос. Кілька людей за сусідніми столиками обернулися та подивилися на нас", — розповідає герой історії.

Офіціантка була шокована вчинком клієнта Фото: Shutterstock

Він зізнається, що був приголомшений, але офіціантку це не зупинило. Далі вона додала, що саме через таких клієнтів як він, офіціанти "не можуть платити за оренду [житла]", а тому радить "не ходити в ресторани, якщо не вмієте давати чайові".

Чоловік каже, що в ресторані запала тиша, його дівчина відчула сором. Та сам він зберіг спокій і сказав офіціантці, що йому шкода, якщо вона так думає. Натомість він почув наступне — "Пішли ви, скупердяї!".

Це стало останньою краплею для здивованого чоловіка. Він повернувся до столу, забрав чайові назад і пішов без жодного слова.

"Я вважаю, що мене публічно насварили та принизили через 10% чайових, які я насправді залишив — це вже занадто", — пояснив він.

Його дівчина пізніше сказала, що його реакція була нормальною, але один із друзів заявив, що він "перегнув палицю". Тому чоловік поцікавився думкою в мережі, чи правильно вчинив, що забрав чайові після того, як офіціантка "накричала на нас перед усім рестораном".

Реакція соцмереж

У коментарях до допису чоловіка, багато користувачів стали на його бік і зазначили, що взагалі не залишили б чайові в такій ситуації. Водночас ситуація з американцем у ресторані сформувала два потоки коментарів — на підтримку героя історії та проти нього.

Найбільше схвалення отримали наступні репліки:

"Вона очікувала, а потім ще й зажадала хороших чайових за жахливу роботу";

"Суть чайових — це стимул до гарного обслуговування".

"Я б пояснив, чому чайові не більші. І ще й зв’язався б з менеджером ресторану, бо така поведінка офіціантки — абсолютно неприйнятна";

"Залишити 10% — це жахливо. Ти просто скупий";

"Офіціантка, можливо, просто мала важку зміну, і якби з нею поговорив менеджер, це могло б допомогти".

Раніше Фокус розповідав, як загадкова записка в ресторані збила з пантелику офіціантку. Після майже десяти років роботи в громадському харчуванні офіціантка зі США вперше зіткнулася із запискою, яку не може пояснити ні вона, ні її колеги.

Згодом стало відомо, як офіціантка отримує великі чайові завдяки брехні. Метод дівчини розкритикували в мережі, та сама вона не бачить в цьому нічого поганого.