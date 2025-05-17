"Що це було": загадкова записка в ресторані збила з пантелику офіціантку (фото)

Після майже десяти років роботи в громадському харчуванні офіціантка зі США вперше зіткнулася із запискою, яку не може пояснити ні вона, ні її колеги.

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Офіціантка на ім'я Джейд вирішила поділитися незвичайною історією на популярному форумі Reddit.

Загадкова записка на звороті квитанції, залишена парою в ресторані недалеко від Цинциннаті, (штат Огайо, США) збила з пантелику 24-річну дівчину і сотні користувачів соцмереж, породивши бурхливе обговорення, масу жартів і навіть теорії про психоделіки.

Джейд, офіціантка з майже десятирічним стажем, опублікувала в сабреддіті r/ServerLife фото дивної записки, залишеної в закладі, де вона працює.

"Спасибі за вашу особисту доброту під час обслуговування столу, пов'язаного зі США! Ми сподіваємося, що ви побачите більш чисте і бездоганне робоче середовище, призначене для постійного контролю і упередженості громадськості. Приємного вам вечора. — B & V", — свідчило послання.

Американка була здивована незвичайним посланням.

"Я отримувала найрізноманітніші записки за роки роботи — від банальних "дякую за обслуговування" до рідкісних скарг. Але ніколи не було нічого настільки загадкового. Що це було?" — розповіла Джейд Newsweek.

Американка була здивована незвичайним посланням на чеку Фото: Reddit

Пара, за словами Джейд, була ввічливою, залишила щедрі чайові (25%), побажала їй "приємного вечора" і розплатилася готівкою. Однак після того, як вони пішли, офіціантка залишилася збентеженою, адже записка мала вигляд суміші компліменту, політичного маніфесту та марення.

Користувачі форуму почали ділитися своїми здогадками в коментарях.

"Дивне формулювання", "Вони явно були під грибами", "Судячи із записки та вашого опису взаємодії з ними... вони, ймовірно, перебували під дією якогось наркотику", — писали вони.

Один коментатор навіть зізнався, що одного разу під забороненими речовинами намагався висловити подяку офіціантці й, за його словами, мав вигляд "як повний ідіот".

Видання зазначає, що інтерес до теми підігріло і зростання популярності"чарівних грибів" у США. Дослідження показали, що вживання псилоцибіну різко зросло серед молоді та старшого покоління. З 2019 року, коли Денвер першим у країні декриміналізував його зберігання, випадки вживання збільшилися майже вдвічі в молоді та на 188% у літніх людей.

Джейд припустила, що записка могла бути пов'язана з іншим столиком, групою постійних клієнтів індійського походження, яких вона схарактеризувала як "милих і невибагливих", але жодних явних натяків на упередженість або особливу ситуацію не було.

"Я просто хотіла повеселитися і поділитися дивною запискою з іншими офіціантами. Не думала, що мій пост стане вірусним. Але якщо ця пара знову завітає — обов'язково запитаю, що вони мали на увазі", — каже Джей.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка може втратити будинок, в якому незаконно оселився незнайомець. У Х'юстоні (США) розгорається юридична битва. Чоловік, який проживає в чужому будинку без дозволу, вимагає визнати себе його законним власником, посилаючись на закон про "небажане володіння".

Також стало відомо, що чоловіка звільнили з роботи через історію в браузері. Житель Британії позбувся роботи після того, як начальство роздрукувало 50 годин його пошуків в інтернеті, зроблених у робочий час. Серед запитів були питання про ботокс, зуби індички та "Зоряні війни".