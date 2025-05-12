Жінка може втратити будинок, у якому незаконно оселився незнайомець (фото)

У Г'юстоні (США) розгорається юридична битва. Чоловік, який проживає в чужому будинку без дозволу, вимагає визнати себе його законним власником, посилаючись на закон про "небажане володіння".

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Про це пише MoneyWise.

Сімейний будинок у Г'юстоні (штат Техас, США), побудований майже 70 років тому батьком Глорі Джендрет, опинився в епіцентрі юридичної битви. Чоловік, який самовільно зайняв нерухомість, тепер вимагає визнати його власником, і в нього є на це формальні підстави.

За словами Джендрет, вона вимушено залишила будинок у 2014 році через серію зломів і зростаючі податки, з якими не могла впоратися. Попри те, що право власності перейшло до неї та її сестри, заборгованість із податків, що накопичилася, відкрила шлях для зловживань.

Як стверджує американка, незабаром після її від'їзду в будинок незаконно в'їхав незнайомець. Поліція відмовилася втручатися, назвавши ситуацію "цивільною справою". Протягом кількох років жінка безрезультатно зверталася до різних інстанцій по допомогу, а її сім'я зіткнулася з відсутністю юридичної підтримки.

Чоловік, ідентифікований як Маркіз Басбі, не тільки відмовився залишати будинок, а й подав позов про "небажане володіння". Він стверджує, що проживає на ділянці з 2014 року, оплачував комунальні послуги, стриг газон і навіть розводив коней.

Глорі Джендрет може втратити будинок Фото: YouTube

Однак журналіст KPRC 2, який відвідав будинок, виявив протилежне: вікна забиті, будинок заріс деревами та виноградом, а від утримання не залишилося і сліду. Сусід Джером Гарріс спробував викупити будинок, щоб відновити його, але сквотер заблокував угоду.

Судовий розгляд ускладнюється юридичною плутаниною: раніше округ Гарріс намагався стягнути податкову заборгованість, але один зі спадкоємців не був належним чином повідомлений, що призвело до скасування рішення.

Тепер Джендретт і її син Ллойд Гадсон-молодший подали рукописну заяву до суду, оскаржуючи позов Басбі. Вони продовжують шукати адвоката, а до 2026 року, коли почнеться слухання, будинок і його історія залишаються під загрозою.

Згідно з американським законодавством, "небажане володіння" — це юридична лазівка, за якої людина може стати власником чужої нерухомості, якщо протягом багатьох років користується нею відкрито та без дозволу. У деяких штатах для цього достатньо п'яти років.

Раніше Фокус повідомляв, що перелякана жінка виявила під будинком лігво змій. Житловий будинок на ранчо, в якому живе сім'я Келлі Філліпс, перетворився на "житло вужів". Подружжя знаходить рептилій щотижня.

Також стало відомо, що старовинний вагон перетворили на затишний будинок для 5 осіб. У штаті Мен (США) на продаж виставлено унікальне житло. Об'єкт з історією, вінтажним інтер'єром і видом на лісисту місцевість зі струмком, оцінюють у $129 000.