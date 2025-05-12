Женщина может потерять дом, в котором незаконно поселился незнакомец (фото)

В Хьюстоне (США) разгорается юридическая битва. Мужчина, проживающий в чужом доме без разрешения, требует признать себя его законным владельцем, ссылаясь на закон о "нежелательном владении".

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Об этом пишет MoneyWise.

Семейный дом в Хьюстоне (штат Техас, США), построенный почти 70 лет назад отцом Глори Джендрет, оказался в эпицентре юридической битвы. Мужчина, самовольно занявший недвижимость, теперь требует признать его владельцем, и у него есть на это формальные основания.

По словам Джендрет, она вынужденно покинула дом в 2014 году из-за серии взломов и растущих налогов, с которыми не могла справиться. Несмотря на то, что право собственности перешло к ней и ее сестре, накопившаяся задолженность по налогам открыла путь для злоупотреблений.

Как утверждает американка, вскоре после ее отъезда в дом незаконно въехал незнакомец. Полиция отказалась вмешиваться, назвав ситуацию "гражданским делом". В течение нескольких лет женщина безуспешно обращалась в разные инстанции за помощью, а ее семья столкнулась с отсутствием юридической поддержки.

Мужчина, идентифицированный как Маркиз Басби, не только отказался покидать дом, но и подал иск о "нежелательном владении". Он утверждает, что проживает на участке с 2014 года, оплачивал коммунальные услуги, стриг газон и даже разводил лошадей.

Глори Джендрет может потерять дом Фото: YouTube

Однако журналист KPRC 2, посетивший дом, обнаружил обратное: окна заколочены, дом зарос деревьями и виноградом, а от содержания не осталось и следа. Сосед Джером Харрис попытался выкупить дом, чтобы восстановить его, но сквоттер заблокировал сделку.

Судебное разбирательство осложняется юридической путаницей: ранее округ Харрис пытался взыскать налоговую задолженность, но один из наследников не был должным образом уведомлен, что привело к отмене решения.

Теперь Джендретт и ее сын Ллойд Хадсон-младший подали рукописное заявление в суд, оспаривая иск Басби. Они продолжают искать адвоката, а до 2026 года, когда начнется слушание, дом и его история остаются под угрозой.

Согласно американскому законодательству, "нежелательное владение" — это юридическая лазейка, при которой человек может стать владельцем чужой недвижимости, если в течение многих лет пользуется ею открыто и без разрешения. В некоторых штатах для этого достаточно пяти лет.

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