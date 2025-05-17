"Что это было": загадочная записка в ресторане сбила с толку официантку (фото)
После почти десяти лет работы в общепите официантка из США впервые столкнулась с запиской, которую не может объяснить ни она, ни ее коллеги.
Официантка по имени Джейд решила поделиться необычной историей на популярном форуме Reddit.
Загадочная записка на обратной стороне квитанции, оставленная парой в ресторане недалеко Цинциннати, (штат Огайо, США) сбила с толку 24-летнюю девушку и сотни пользователей соцсетей, породив бурное обсуждение, массу шуток и даже теории о психоделиках.
Джейд, официантка с почти десятилетним стажем, опубликовала в сабреддите r/ServerLife фото странной записки, оставленной в заведении, где она работает.
"Спасибо за вашу личную доброту при обслуживании стола, связанного с США! Мы надеемся, что вы увидите более чистую и безупречную рабочую среду, предназначенную для постоянного контроля и предвзятости общественности. Приятного вам вечера. — B & V", — гласило послание.
Американка была удивлена необычным посланием.
"Я получала самые разные записки за годы работы — от банальных "спасибо за обслуживание" до редких жалоб. Но никогда не было ничего настолько загадочного. Что это было?" — рассказала Джейд Newsweek.
Пара, по словам Джейд, была вежлива, оставила щедрые чаевые (25%), пожелала ей "приятного вечера" и расплатилась наличными. Однако после их ухода официантка осталась в замешательстве, ведь записка выглядела как смесь комплимента, политического манифеста и бреда.
Пользователи форума начали делиться своими догадками в комментариях.
"Странная формулировка", "Они явно были под грибами", "Судя по записке и вашему описанию взаимодействия с ними… они, вероятно, находились под действием какого-то наркотика", — писали они.
Один комментатор даже признался, что однажды под запретными веществами пытался выразить благодарность официантке и, по его словам, выглядел "как полный идиот".
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Джейд предположила, что записка могла быть связана с другим столиком, группой постоянных клиентов индийского происхождения, которых она охарактеризовала как "милых и неприхотливых", но никаких явных намеков на предвзятость или особую ситуацию не было.
"Я просто хотела повеселиться и поделиться странной запиской с другими официантами. Не думала, что мой пост станет вирусным. Но если эта пара снова заглянет — обязательно спрошу, что они имели в виду", — говорит Джей.
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