"Что это было": загадочная записка в ресторане сбила с толку официантку (фото)

После почти десяти лет работы в общепите официантка из США впервые столкнулась с запиской, которую не может объяснить ни она, ни ее коллеги.

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Официантка по имени Джейд решила поделиться необычной историей на популярном форуме Reddit.

Загадочная записка на обратной стороне квитанции, оставленная парой в ресторане недалеко Цинциннати, (штат Огайо, США) сбила с толку 24-летнюю девушку и сотни пользователей соцсетей, породив бурное обсуждение, массу шуток и даже теории о психоделиках.

Джейд, официантка с почти десятилетним стажем, опубликовала в сабреддите r/ServerLife фото странной записки, оставленной в заведении, где она работает.

"Спасибо за вашу личную доброту при обслуживании стола, связанного с США! Мы надеемся, что вы увидите более чистую и безупречную рабочую среду, предназначенную для постоянного контроля и предвзятости общественности. Приятного вам вечера. — B & V", — гласило послание.

Американка была удивлена необычным посланием.

"Я получала самые разные записки за годы работы — от банальных "спасибо за обслуживание" до редких жалоб. Но никогда не было ничего настолько загадочного. Что это было?" — рассказала Джейд Newsweek.

Американка была удивлена необычным посланием на чеке Фото: Reddit

Пара, по словам Джейд, была вежлива, оставила щедрые чаевые (25%), пожелала ей "приятного вечера" и расплатилась наличными. Однако после их ухода официантка осталась в замешательстве, ведь записка выглядела как смесь комплимента, политического манифеста и бреда.

Пользователи форума начали делиться своими догадками в комментариях.

"Странная формулировка", "Они явно были под грибами", "Судя по записке и вашему описанию взаимодействия с ними… они, вероятно, находились под действием какого-то наркотика", — писали они.

Один комментатор даже признался, что однажды под запретными веществами пытался выразить благодарность официантке и, по его словам, выглядел "как полный идиот".

Издание отмечает, что интерес к теме подогрел и рост популярности "волшебных грибов" в США. Исследования показали, что употребление псилоцибина резко выросло среди молодежи и старшего поколения. С 2019 года, когда Денвер первым в стране декриминализировал его хранение, случаи использования увеличились почти вдвое у молодежи и на 188% у пожилых людей.

Джейд предположила, что записка могла быть связана с другим столиком, группой постоянных клиентов индийского происхождения, которых она охарактеризовала как "милых и неприхотливых", но никаких явных намеков на предвзятость или особую ситуацию не было.

"Я просто хотела повеселиться и поделиться странной запиской с другими официантами. Не думала, что мой пост станет вирусным. Но если эта пара снова заглянет — обязательно спрошу, что они имели в виду", — говорит Джей.

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