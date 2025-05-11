Гуглил ерунду: мужчину уволили с работы из-за истории в браузере (фото)

Житель Британии лишился работы после того, как начальство распечатало 50 часов его поисков в интернете, сделанных в рабочее время. Среди запросов были вопросы о ботоксе, зубах индейки и "Звездных войнах".

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Об этом пишет Lad Bible.

Британец Джош Уильямс рассказал, что его уволили после того, как руководство распечатало и проанализировало 50 часов его интернет-поисков на рабочем компьютере. Мужчина работал администратором по работе с клиентами в течение трех месяцев, но оказался под прицелом начальства еще до завершения испытательного срока.

Как объясняет Джош, ему часто не давали задач, и от скуки он начал искать в интернете самые разные вещи — от сплетен о звездах до абсурдных вопросов. Среди его запросов были: "Саймон Коуэлл испортил ботокс", "болят ли зубы у индейки" и даже "какой я персонаж из "Звездных войн"".

Руководство посчитало такое поведение недопустимым и сочло его откладывание регулярных повседневных дел достаточным основанием для увольнения.

"Я уже тогда знал, что на грани. У меня было несколько больничных, а оправдания звучали все более абсурдно. В какой-то момент я просто перестал справляться — мне не давали задач, и я начал искать всякую чепуху в интернете", — рассказывает он.

Сейчас Джош работает координатором цепочки поставок в пищевой промышленности Фото: Lad Bible

После увольнения Джош остался без дохода и с долгами по аренде. Он решил рассказать свою историю в TikTok. Неожиданно ролик стал вирусным и вызвал волну сочувствия. Многие пользователи помогли деньгами, что позволило ему покрыть расходы. Сейчас видео больше недоступно.

Издание отмечает, что популярность в соцсетях обернулась другой проблемой. Несколько потенциальных работодателей, увидев ролик, отказались брать его на работу.

"Они сказали, что мои ценности не совпадают с ценностями компании. По сути, они просто сказали, что видели мое видео TikTok", — признался Уильямс.

Сейчас Джош работает координатором цепочки поставок в пищевой промышленности, но продолжает развивать свою деятельность в соцсетях. Он надеется стать полноценным блогером, но при этом предостерегает других: "Прежде чем выложить что-либо в интернет — даже по приколу — подумайте. Это может стоить вам работы и повлиять на карьеру".

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