Гуглив дурниці: чоловіка звільнили з роботи через історію в браузері (фото)

Житель Британії втратив роботу після того, як начальство роздрукувало 50 годин його пошуків в інтернеті, зроблених у робочий час. Серед запитів були питання про ботокс, зуби індички та "Зоряні війни".

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Про це пише Lad Bible.

Британець Джош Вільямс розповів, що його звільнили після того, як керівництво роздрукувало і проаналізувало 50 годин його інтернет-пошуків на робочому комп'ютері. Чоловік працював адміністратором по роботі з клієнтами протягом трьох місяців, але опинився під прицілом начальства ще до завершення випробувального терміну.

Як пояснює Джош, йому часто не давали завдань, і від нудьги він почав шукати в інтернеті найрізноманітніші речі — від пліток про зірок до абсурдних запитань. Серед його запитів були: "Саймон Коуелл зіпсував ботокс", "чи болять зуби в індички" і навіть "який я персонаж із "Зоряних воєн"".

Керівництво вважало таку поведінку неприпустимою і визнало його відкладання регулярних повсякденних справ достатньою підставою для звільнення.

"Я вже тоді знав, що на межі. У мене було кілька лікарняних, а виправдання звучали все більш абсурдно. У якийсь момент я просто перестав справлятися — мені не давали завдань, і я почав шукати всяку нісенітницю в інтернеті", — розповідає він.

Зараз Джош працює координатором ланцюжка поставок у харчовій промисловості Фото: Lad Bible

Після звільнення Джош залишився без доходу і з боргами по оренді. Він вирішив розповісти свою історію в TikTok. Несподівано ролик став вірусним і викликав хвилю співчуття. Багато користувачів допомогли грошима, що дозволило йому покрити витрати. Зараз відео більше недоступне.

Видання зазначає, що популярність у соцмережах обернулася іншою проблемою. Кілька потенційних роботодавців, побачивши ролик, відмовилися брати його на роботу.

"Вони сказали, що мої цінності не збігаються з цінностями компанії. По суті, вони просто сказали, що бачили моє відео TikTok", — зізнався Вільямс.

Зараз Джош працює координатором ланцюжка поставок у харчовій промисловості, але продовжує розвивати свою діяльність у соцмережах. Він сподівається стати повноцінним блогером, але водночас застерігає інших: "Перш ніж викласти щось в інтернет — навіть по приколу — подумайте. Це може коштувати вам роботи та вплинути на кар'єру".

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