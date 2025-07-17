Мужчина оставил малые чаевые после свидания: реакция официантки была неожиданной

Житель США рассказал, что он несколько дней назад посетил итальянский ресторан, где планировал оставить официантке большие чаевые. Но потом между ними произошел конфликт, из-за чего мужчина изменил свое решение, а в сети разгорелась перепалка относительно поступка клиента.

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Сам 32-летний герой истории говорит, что он "до сих пор не может поверить, что все это произошло именно так", сообщает Fox News.

Американец рассказывает, что он пригласил на свидание свою 29-летнюю девушку в ресторан итальянской кухни, в котором довольно часто бывали. Само заведение было не из разряда изысканных, но подходило для "непринужденного вечера" с бокалом вина, отметил он.

Но приятный вечер сразу пошел не по плану, когда клиент заметил качество обслуживания. Официантка якобы дважды "потеряла" его напиток, подала им с девушкой не ту закуску и "исчезла, казалось, на целую вечность", когда они хотели заказать десерт.

В конце концов, мужчина рассчитался и оставил 10% чаевых наличными, что считал "разумным в таких обстоятельствах". А дальше американец рассказывает реплики в конфликте между ним и официанткой.

"Мы уже вставали, чтобы уйти, когда [официантка] подошла, взяла деньги и сказала: "Серьезно? Это все?", — написал он. — "Она сказала это вслух. Несколько человек за соседними столиками обернулись и посмотрели на нас", — рассказывает герой истории.

Официантка была шокирована поступком клиента Фото: Shutterstock

Он признается, что был потрясен, но официантку это не остановило. Далее она добавила, что именно из-за таких клиентов как он, официанты "не могут платить за аренду [жилья]", а потому советует "не ходить в рестораны, если не умеете давать чаевые".

Мужчина говорит, что в ресторане воцарилась тишина, его девушка почувствовала стыд. Но сам он сохранил спокойствие и сказал официантке, что ему жаль, если она так думает. Взамен он услышал следующее — "Пошли вы, скупердяи!".

Это стало последней каплей для удивленного мужчины. Он вернулся к столу, забрал чаевые обратно и ушел без единого слова.

"Я считаю, что меня публично отругали и унизили из-за 10% чаевых, которые я на самом деле оставил — это уже слишком", — пояснил он.

Его девушка позже сказала, что его реакция была нормальной, но один из друзей заявил, что он "перегнул палку". Поэтому мужчина поинтересовался мнением в сети, правильно ли поступил, что забрал чаевые после того, как официантка "накричала на нас перед всем рестораном".

Реакция соцсетей

В комментариях к сообщению мужчины, многие пользователи стали на его сторону и отметили, что вообще не оставили бы чаевые в такой ситуации. В то же время ситуация с американцем в ресторане сформировала два потока комментариев — в поддержку героя истории и против него.

Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Она ожидала, а потом еще и потребовала хороших чаевых за ужасную работу";

"Суть чаевых — это стимул к хорошему обслуживанию".

"Я бы объяснил, почему чаевые не больше. И еще и связался бы с менеджером ресторана, потому что такое поведение официантки — абсолютно неприемлемо";

"Оставить 10% — это ужасно. Ты просто скупой";

"У официантки, возможно, просто была тяжелая смена, и если бы с ней поговорил менеджер, это могло бы помочь".

Ранее Фокус рассказывал, как загадочная записка в ресторане сбила с толку официантку. После почти десяти лет работы в общественном питании официантка из США впервые столкнулась с запиской, которую не может объяснить ни она, ни ее коллеги.

Впоследствии стало известно, как официантка получает большие чаевые благодаря лжи. Метод девушки раскритиковали в сети, но сама она не видит в этом ничего плохого.