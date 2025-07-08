Официантка зарабатывает большие чаевые благодаря лжи: ее критикуют, но женщине все равно (видео)

25-летняя официантка из Сан-Диего (США) Айлин Паркер получает много чаевых от клиентов благодаря одной хитрости — она подкладывает в блокнот с заказами фото себя 6-летней и притворяется матерью-одиночкой. Метод девушки раскритиковали в сети, но сама она не видит в этом ничего плохого.

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Она отвечает критикам, что ее не перенимает критика в соцсетях, ведь американка пытается выполнять свою работу, рассказала женщина в ролике в своем Tiktok.

Видео с признанием официантки стало вирусным — набрало более 2,6 млн просмотров, более 450 тыс. лайков и почти 1300 комментариев. На камеру женщина рассказывает, что идет на небольшую хитрость, чтобы получить больше чаевых от клиентов — американка кладет свое детское фото в блокнот, чтобы выглядеть как мать-одиночка, которая "должна обеспечивать ребенка".

"Люди спрашивают: "Это ваша дочь?". Я такая: "Да. Ей шесть. Я родила ее в 19. Отец не остался с нами", — рассказывает свою легенду девушка.

Далее официантка указывает, что ее выступление перед клиентами напоминает мать-одиночку на двух работах, цитируя слова из песни Рибы Макинтаер "I'm a Survivor", где есть такие слова: "Помогите мне содержать ребенка. Это очень трудно."

"И это работает", — констатирует успешность работы своего метода девушка.

Реакция соцсетей

В то же время пользователи активно критиковали официантку за чрезмерную наживу и эмоциональную манипуляцию людьми. Также ее поведение пользователи назвали "глубоко аморальным", однако Айлин активно реагировала на такие упреки.

Больше всего корреспондентам понравились такие реплики против поведения официантки:

"То есть, ты — просто лгунья?";

"Аморальное, абсолютно аморальное существо";

"Я бы никогда не смогла врать, чтобы получить чаевые";

"А еще есть настоящие мамы-одиночки, которые действительно работают, чтобы обеспечить детей. Две работы".

"Если ты хорошая официантка, тебе не надо врать, чтобы получать больше. Просто говорю."

В ответ госпожа Паркер откровенно говорит, что "прямо врет" и не понимает, за что должна испытывать стыд.

"Да, я типа прямо вру. Я дважды сдавала свои яйцеклетки, так что я, по сути, уже мама. Но мне нравится приходить на работу, становиться другим человеком и что-то придумывать. Надо как-то выкручиваться", — комментирует упреки в соцсетях Айлин.

Ранее Фокус рассказывал об официантке, которая разоблачила хитрый трюк клиентам есть даром. Одни из посетителей попробовали около семи блюд, от которых после этого отказались, что и разозлило женщину.

Впоследствии стало известно, как официант устроил хаос на кухне в первый рабочий день. Он случайно сварил пасту не в том сосуде, вызвав путаницу и смех среди коллег.