Питаются бесплатно: официантка раскрыла трюк, как хитрые люди не платят в ресторане

Раздраженная официантка раскритиковала мошенников за вирусный ресторанный трюк "съешь и верни". Одни из посетителей попробовали около семи блюд, от которых после этого отказались.

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Об этом пишет New York Post.

Реакция официантки стала вирусной в сети после того, как она поймала двух посетителей, которые, по ее словам, совершили бесстыдную аферу "съешь и верни" — пробуя блюдо за блюдом, прежде чем требовать возврата денег, потому что им "не понравилось".

"Они съели около 7 различных блюд", — сказала раздраженная официантка в видео TikTok, которое стало вирусным.

"Кстати, это не шведский стол. Мы не работаем как шведский стол", — добавила она.

Видео, записанное из кухни ее ресторана, подробно описывает мошенничество: пара заказала напитки и основные блюда, а затем пожаловалась, что каждая тарелка "ужасная", но только после того, как съела большую часть.

"Обратите внимание, бургер съеден наполовину. Вся картошка фри исчезла", — сказала пользовательница TikTok.

После этого она добавила: "Поэтому она возвращает мне пол бургера. А я говорю: "Знаете что? Хорошо, ей не понравился бургер, это нормально, ей понравилась картошка фри". Так что я забираю его обратно. Снимаем со счета".

Но потом произошел неожиданный поворот. Клиентка вернула свой недоеденный бургер и вместо этого съела пасту с креветками своего партнера — лишь для того, чтобы сказать, что ей это тоже не понравилось — как только ее тарелка стала чистая.

"Паста с креветками наполовину исчезла. На тарелке три лапши", — возмутилась официантка в своем видео.

До тех пор, как тарелки с пастой убрали — и компенсировали — клиенты якобы смеялись каждый раз, когда она проходила мимо.

К концу видео уставшая официантка сказала, что такие мошеннические трюки случаются слишком часто.

"Мы должны перестать позволять людям избегать таких вещей", "Если больше половины блюда исчезло, возврат средств не предусмотрен", — начали комментировать пользователи сети.

Другие упрекнули менеджера заведения за то, что, по их мнению, он не действовал должным образом.

"Ваш менеджер не поговорил с ними после второго возвращения?" — спросил один, а кто-то другой написал: "Если блюдо пропало наполовину, мой менеджер не компенсирует его. Минимальная скидка — 15 или 10%, если они беспокоятся об оплате. Если бы им не понравилось, они бы вообще не ели, не говоря уже о половине. Они просто хотели бесплатное блюдо".

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